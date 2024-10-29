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颱風康芮來襲 五月天「一路向東」公益演唱會延期
樂團五月天將舉辦「一路向東」公益演唱會，因颱風康芮影響，相信音樂今天在臉書公告，「2024 Just Love It ! 一路向東演唱會」確定延期，延期演出相關事宜將另行儘速公告。
樂團「五月天」所屬的相信音樂籌劃2024 Just LoveIt「一路向東」演唱會，11月1、2、3日分別在高雄、花蓮玉里鎮及花蓮市登場，除五月天，還有歌手劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX鼓鼓呂思緯及蕭秉治、家家、白安、麋先生、法蘭Fran、BOOM！怪物星人、Ray 黃霆睿等卡司。
「一路向東」演唱會無須門票、免費自由入場，讓歌迷相當期待。
相信音樂今天在臉書貼文表示：「因康芮颱風來襲，防災防害永遠是我們的第一考量：為確保共襄盛舉的觀眾與台前幕後工作及演出人員之安全，經審慎評估後決定延期舉辦『一路向東』三天演出，延期演出相關事宜將另行儘速公告。」
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