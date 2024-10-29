快訊

為什麼指甲會有直條紋？詳解指甲紋路出現原因：橫紋需注意

國3香山段6車連環撞釀2死5輕重傷 疑聯結車疲勞駕駛肇禍

iPad mini 7解決「果凍現象」不靠硬體改善！意外發現蘋果Logo也能拆

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風康芮來襲 五月天「一路向東」公益演唱會延期

中央社／ 花蓮縣29日電
五月天宣布「2024 Just Love It！一路向東」演唱會延期。圖／相信音樂提供
五月天宣布「2024 Just Love It！一路向東」演唱會延期。圖／相信音樂提供

樂團五月天將舉辦「一路向東」公益演唱會，因颱風康芮影響，相信音樂今天在臉書公告，「2024 Just Love It ! 一路向東演唱會」確定延期，延期演出相關事宜將另行儘速公告。

樂團「五月天」所屬的相信音樂籌劃2024 Just LoveIt「一路向東」演唱會，11月1、2、3日分別在高雄、花蓮玉里鎮及花蓮市登場，除五月天，還有歌手劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX鼓鼓呂思緯及蕭秉治、家家、白安、麋先生、法蘭Fran、BOOM！怪物星人、Ray 黃霆睿等卡司。

「一路向東」演唱會無須門票、免費自由入場，讓歌迷相當期待。

相信音樂今天在臉書貼文表示：「因康芮颱風來襲，防災防害永遠是我們的第一考量：為確保共襄盛舉的觀眾與台前幕後工作及演出人員之安全，經審慎評估後決定延期舉辦『一路向東』三天演出，延期演出相關事宜將另行儘速公告。」

五月天 康芮颱風 演唱會 音樂

延伸閱讀

康芮颱風來襲 五月天高雄公益演唱會確定延期

颱風康芮增強為中颱 卓榮泰擬前往氣象署關心動向

中颱康芮路徑還有變數 不排除穿越台灣 專家曝原因

颱風康芮逼近 侯友宜坐鎮新北市災害應變中心：加強防颱整備

相關新聞

颱風康芮來襲 五月天「一路向東」公益演唱會延期

樂團五月天將舉辦「一路向東」公益演唱會，因颱風康芮影響，相信音樂今天在臉書公告，「2024 Just Love It !...

冬山河親水公園溫泉區 挨批小兒科

宜蘭冬山河親水公園周邊獲中央核定畫設溫泉區，交通部補助縣府1.3億元興建設施，縣議員簡松樹昨質詢指，規畫竟只有2間湯屋1...

基隆「伊心會所」揭牌 協助精神障礙者邁向復原路程

基隆市政府補助財團法人伊甸社會福利基金會，開辦精神障礙者協作模式服務據點「伊心會所」今天揭牌，希望整合資源，協助精神障礙...

震後補助花東10億…宜蘭僅獲500萬挨轟「糟蹋人」 縣府自推振興獎勵抽汽車

0403大地震後，中央各部會給花蓮及台東振興補助共10億元，卻只同意給宜蘭500萬元，暑假結束後宜蘭旅宿遊客數對半砍，生...

百年縣定古蹟花蓮港山林事業所 開放民間標租活化空間

花蓮市美崙溪畔縣定古蹟「花蓮港山林事業所」，見證日據時代花蓮林業開發史，林業及自然保育署花蓮分署為活化閒置空間，花費14...

基隆市推融合教育 兩非營利幼兒園邀早療孩童萬聖節同樂

基隆市南榮非營利幼兒園、中山非營利幼兒園及伊甸身障中心超過200小朋友，今天在中山非營利幼兒園參加「一起闖關搗蛋趣」萬聖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。