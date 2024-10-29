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冬山河親水公園溫泉區 挨批小兒科

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭冬山河親水公園周邊獲中央核定畫設溫泉區，交通部補助縣府1.3億元興建設施，縣議員簡松樹昨質詢指，規畫竟只有2間湯屋12坪，未免太「小兒科」。工旅處表示，2間是家庭式湯屋，受限空間只能這樣，會再與規畫公司討論。

地方民眾表示，2間湯屋實在太少，去泡湯的也未必都是家庭客，建議把湯屋面積縮小，調整為4間。

早年冬山河親水公園是縣內主要風景遊憩區，近年各地景點增多，親水公園缺乏新鮮感，除了夏天辦國際童玩節、龍舟賽，其他時間遊客不多，地方建議要活化，注入觀光新元素。

縣府發現當地蘊藏溫泉資源，幾年前進行探勘，在公園東南側挖出泉溫52.4℃、pH值為7.1，屬中性碳酸氫鹽泉，每天安全出水量336立方公尺，向交通部觀光署提出「冬山河親水公園溫泉區」計畫，獲核定為溫泉區，面積約16.6公頃，也爭取到兩期1.3餘元工程經費。

全案進入溫泉設施規畫與興建階段，簡松樹質詢工商旅遊處指出，工程費3800萬元，其中景觀部分工程費3245萬元、建築部分工程費555萬元，發現室內湯屋只有12坪，半戶外空間約16坪，總共只有2間，憂將來想泡湯的遊客恐大排長龍。

工旅處長李東儒說，第一期工程先做戶外大眾泡湯池，正發包中，第二期才做室內湯屋，規畫2間家庭式湯屋，每間的室內加上半戶外空間，其實並不小，只是受限周圍環境空間，無法規畫太多間湯屋。

交通部 溫泉 童玩節

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