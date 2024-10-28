基隆「伊心會所」揭牌 協助精神障礙者邁向復原路程

基隆市政府補助財團法人伊甸社會福利基金會，開辦精神障礙者協作模式服務據點「伊心會所」今天揭牌，希望整合資源，協助精神障礙者重建社會連繫、生活能力及發展就業能力。

基市府社會處長楊玉欣表示，精障會所模式在世界各國已經行之有年，基隆精神障礙者協作模式服務據點成立是劃時代行動。

基市府兩年前補助社團法人基隆市康復之友協會，在安樂區設立全市第1處精神障礙者協作模式服務據點「欣心會所」，去年開辦「暖心會所」，「伊心會所」今天成立。

楊玉欣表示，3個服務據點都配置具有社會工作、心理或職能治療等背景專業人員，共同陪伴精神障礙者，藉由據點「工作日」學習會務工作，辦理各類成長團體、講座課程等，促進障礙者之生活學習與人際面向。

今天成立的伊心會所專業服務人員，將以夥伴關係及同儕支持之精神來進行服務，重視每位參與成員的想法，共同透過諸如公共論壇、部門發展會議等討論會所的大小事，提升精神障礙者的主體性，增加自信心及建立與社會的連結。

伊心會所工作人員說，會員來到會所後，可以與其他會員們共同洗菜、備料，一同烹調美味的餐點，也可以選擇協助會所的電腦行政、文書資料整理、打掃、整理物品，以及規畫社團活動等行政事務，透過不斷的學習會務工作，發展其個人目標、生活能力及社群支持。

社會處統計，欣心會所的會員數是76人，暖心會所會員數38人，伊心會所8月試營運至今，已招收6名會員。市府將持續透過3處據點，完成更完整的精神障礙者協作模式服務網絡，期待會所日後能將服務延伸到更多身障者及其家庭。