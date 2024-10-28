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震後補助花東10億…宜蘭僅獲500萬挨轟「糟蹋人」 縣府自推振興獎勵抽汽車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
黃定和議員不滿中央在0403地震後，陸續給花蓮8億元及台東2億元振興補助旅宿，卻只同意給宜蘭補助500萬元，糟蹋人。圖／翻攝縣議會官網
黃定和議員不滿中央在0403地震後，陸續給花蓮8億元及台東2億元振興補助旅宿，卻只同意給宜蘭補助500萬元，糟蹋人。圖／翻攝縣議會官網

0403大地震後，中央各部會給花蓮台東振興補助共10億元，卻只同意給宜蘭500萬元，暑假結束後宜蘭旅宿遊客數對半砍，生意慘兮兮。多位縣議員今天質詢替業者請命，議員黃定和更指中央「糟蹋」人也不應該這樣，縣府工旅處表示，縣府將自推振興觀光方案「暢遊宜蘭抽好禮」，最大獎送汽車，吸引遊客上門。

縣議員游吉祥、簡松樹及黃定和關切宜蘭在大地震後觀光連帶受影響，遊客不去花蓮，也不來宜蘭，暑假旺季尚好，暑假過後一、兩個月生意慘淡。游吉祥說，縣境之南的大南澳地區因0403地震衝擊，以當地知名的建華冰店為例，地震前店家門口排滿車，他回家偶爾還遇上塞車，地震後不見昔日榮景。

游吉祥質問工旅處有無統計遊客數減了多少？處長李東儒表示，地震後宜蘭遊客數減少2成。但是簡松樹議員質疑不只減2成，根本是「腰斬」，冬天都還沒來，觀光旅宿業提早過「寒冬」。

議員黃定和不滿中央各部會在地震後，陸續給花蓮8億元及台東2億元振興補助旅宿，卻只同意給宜蘭補助500萬元「塞牙縫」，縣府是如何爭取的？且這筆錢不是補助旅宿，是要做行銷宣導，旅宿業問宣導之後再來呢？

縣府工旅處長李東儒表示，縣府與縣內公協會討論之後，並沒有申請這500萬元。黃定和說，對嘛，要有骨氣，中央「糟蹋」人也不應該這樣，人家花東10億元、宜蘭500萬元，差太多了，縣政府有沒有請立委去幫忙爭取？

李東儒表示，地震後縣政府馬上去文給中央爭取補助，爭取很長的一段時間，也有透過立委去幫忙爭取，後來中央考量花蓮跟台東狀況，只給他們，沒給宜蘭。

李東儒說，縣政府決定自推振興觀光方案「暢遊宜蘭抽好禮」，民眾在宜蘭消費一定金額即可參加抽獎，最大獎汽車，全案正上網公開招標；宜蘭振興方案實施後搭配即將登場的蘭陽溫泉季，盼吸引遊客吃住留宿宜蘭，帶進觀光人潮。

以往人潮塞到不像話的宜蘭清水地熱園區，地震後遊客減少，幾乎只有去年的一半。圖／讀者提供
以往人潮塞到不像話的宜蘭清水地熱園區，地震後遊客減少，幾乎只有去年的一半。圖／讀者提供

台東 地震 宜蘭 花蓮 議員

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