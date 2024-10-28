百年縣定古蹟花蓮港山林事業所 開放民間標租活化空間

花蓮市美崙溪畔縣定古蹟「花蓮港山林事業所」，見證日據時代花蓮林業開發史，林業及自然保育署花蓮分署為活化閒置空間，花費1400萬元整建修復老舊建物，並即日起至11月20日開放標租，希望民間發揮創意營運思維，為古蹟加值。

花蓮港山林事業所前身為花蓮港木材株式會社，於1919成立，當時採伐林田山與大安山一帶的檜木為主，同年設置「營林局殖產課東部作業所」，後來併入「殖產局營林所東部出張所」，負責造林工作，1929年遷移至現址，1942年改稱花蓮港山林事業所。

1970年裁撤後辦公廳成閒置空間，直到2001年志工與社區居民整理，並獲得林保署同意，開放作為藝文空間使用，現由林保署管理。

花蓮港山林事業所主體建築屬於和洋混合風格建築，格局左右對稱、外觀簡潔，洗石子披覆鋼筋混凝土牆體，屋頂為木構架外覆文化瓦。大門飾有古典式樣拱弧與裝飾立柱，具公共建築象徵意義，院落中栽植大葉欖仁與大王椰子等南洋植物，呈現日據時期庭園特色。

林保署花蓮分署為讓山林事業所再現歷史風華，2020年起依「文化資產保存法」、「古蹟修復與再利用辦法」規畫修復工作，除依原貌修復外，也興建公共設施。

花蓮分署表示，花蓮港山林事業所標租案標租範圍面積為368.02平方公尺，租期5年，開放民間業者承租，未來允許營運項目以國產材為主要生產原料的工藝、設計或生活創意等相關產業為主要對象，以布、天然染及其他天然材料為主要生產原料的工藝、設計或生活創意等相關產業為次要對象。