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基隆市推融合教育 兩非營利幼兒園邀早療孩童萬聖節同樂

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今和南榮、中山非營利幼兒園及伊甸身障中心211名小朋友，一起參加萬聖節闖關活動，肯定活動規畫體現基市對融合教育推動的重視。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今和南榮、中山非營利幼兒園及伊甸身障中心211名小朋友，一起參加萬聖節闖關活動，肯定活動規畫體現基市對融合教育推動的重視。圖／基市府提供

基隆市南榮非營利幼兒園、中山非營利幼兒園及伊甸身障中心超過200小朋友，今天在中山非營利幼兒園參加「一起闖關搗蛋趣」萬聖節活動。市長謝國樑肯定活動規畫，體現基市對融合教育推動的重視，營造有愛城市氛圍。

基隆市政府鼓勵幼兒園推動融合教育，謝國樑今天參加「一起闖關搗蛋趣」活動，和眾多小朋友一樣都做了打扮，戴上巫師帽，披上披風同樂。

謝國樑說，謝謝主辦單位籌辦萬聖節有趣好玩的闖關遊戲，讓孩子在充滿歡樂的氛圍中認識多元文化節慶。今年邀請伊甸基金會基隆中心早療孩子同樂，讓節日多了一份溫暖，相當有意義，體現基隆對融合教育推動的重視，營造有愛城市氛圍。

參加活動的小朋友們打扮成小精靈、南瓜及各式卡通人物，穿梭在各個關卡，樂在其中。在萬聖主題風的「假鬼假怪」走秀打卡區，幼兒園與早療的孩子們一起角色扮演、走秀拍照，還有一起騎乘腳踏車運南瓜，藉由闖關遊戲中了解萬聖節由來並體驗不同的西方文化，培養小朋友的世界觀。

基隆市長謝國樑今和南榮、中山非營利幼兒園及伊甸身障中心211名小朋友，一起參加萬聖節闖關活動，肯定活動規畫體現基市對融合教育推動的重視。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今和南榮、中山非營利幼兒園及伊甸身障中心211名小朋友，一起參加萬聖節闖關活動，肯定活動規畫體現基市對融合教育推動的重視。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今和南榮、中山非營利幼兒園及伊甸身障中心211名小朋友，一起參加萬聖節闖關活動，肯定活動規畫體現基市對融合教育推動的重視。圖／基市府提供
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基隆市長謝國樑今和南榮、中山非營利幼兒園及伊甸身障中心211名小朋友，一起參加萬聖節闖關活動，肯定活動規畫體現基市對融合教育推動的重視。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今和南榮、中山非營利幼兒園及伊甸身障中心211名小朋友，一起參加萬聖節闖關活動，肯定活動規畫體現基市對融合教育推動的重視。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今和南榮、中山非營利幼兒園及伊甸身障中心211名小朋友，一起參加萬聖節闖關活動，肯定活動規畫體現基市對融合教育推動的重視。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今和南榮、中山非營利幼兒園及伊甸身障中心211名小朋友，一起參加萬聖節闖關活動，肯定活動規畫體現基市對融合教育推動的重視。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今和南榮、中山非營利幼兒園及伊甸身障中心211名小朋友，一起參加萬聖節闖關活動，肯定活動規畫體現基市對融合教育推動的重視。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今和南榮、中山非營利幼兒園及伊甸身障中心211名小朋友，一起參加萬聖節闖關活動，肯定活動規畫體現基市對融合教育推動的重視。圖／基市府提供

基隆 幼兒園 萬聖節 謝國樑 身障

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