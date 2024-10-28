0403強震先期評估 科技判讀地質風險、輔助太魯閣重建

太魯閣峽谷經0403強震，多處景點遭受落石與崩塌重創，太管處為瞭解受損情形，並勾勒災修工作的規劃，歷經半年初勘與影像紀錄作業，藉由科技判讀地質風險，輔佐太魯閣重建。

太魯閣國家公園管理處今天發布訊息表示，太魯閣峽谷是舉世聞名的自然景觀，在0403芮氏規模7.2的強震下，災後1個月時間內，即迅速委託專業團隊展開震後初期勘測與影像紀錄作業。歷經半年時間成果出爐，此計畫對於太管處做初期搶修、中長期重建基礎資料與工序進程等有相當大的幫助，將加快掌握重建方向。

太管處指出，這項「地震後緊急搶修先期調查及安全評估建議作業」計畫，利用高精度先進設備進行資料建立，在餘震不斷的前數個月以及陸續的颱風豪雨侵襲，受託的青山工程顧問公司團隊，仍不辭艱辛的挺進災區。

由於強震使園區在蘇花與峽谷地區崩塌嚴重，先期以砂卡礑、長春祠、布洛灣、燕子口、九曲洞及白楊等6處重要步道景區，優先蒐集各式資料，包含災害當下照片、影片、航測資料等，並做現地調查比對，掌握步道災損及災害類型，並進行先期安全初步評估，及研擬後續工程與非工程的對策建議。

案件執行過程，由於餘震頻度數以千計，為確保調查工作安全，此次調查結合科技手段，導入高精度環景UAV無人機空拍、光學雷達LIDAR測繪，甚至配合人員步行履勘。拍攝成果呈現邊坡上的蝕溝、危險巨石與殘留鬆動的土石材料，都能一覽無遺，有助於了解土石崩落的來源。

執行過程中歷經7月份的豪雨、凱米颱風，在強降雨侵襲下產生2次崩塌災害也納入紀錄，外界鮮知的是觀測到2次災後落石崩塌量並不少於強震，局部還產生土石流災害，顯示山體在0403地震後，地質條件仍不穩定，更是後續園區重建的重大挑戰。

這些寶貴影像資料已展示於太管處遊客中心的「0403變動中的太魯閣-山水相逢」影像紀錄展中，先期安全初步評估成果，及空拍環景照片，也綜整登載於官方網站，為太魯閣峽谷的重大地質事件留下歷史紀錄。