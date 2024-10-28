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花蓮光復車站前停車場影響行車動線惹議 台鐵允諾改善

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台鐵公司將花蓮光復車站前停車場委外改建為收費停車場，卻影響居民接送動線。圖／花蓮縣議長張峻服務處提供
台鐵公司將花蓮光復車站前停車場委外改建為收費停車場，卻影響居民接送動線。圖／花蓮縣議長張峻服務處提供

花蓮光復車站前廣場及北側停車場，過去停車位常被車輛霸占，導致洽公及接送車輛無位可停，台鐵公司為此將停車場圍起來改收費，卻影響附近居民行車動線引起民怨。縣府安排會勘了解動線規畫，台鐵允諾會依討論結果改善停車場空間。

台鐵公司資產開發處花蓮營業分處，近日委外改建光復車站停車場，要做為汽機車收費停車場，25日已設置收費設備，現正向縣府建設處申請停車場許可。不過居民認為台鐵未與居民溝通，在未取得許可前先動工，影響行車動線，進而向花蓮縣議長張峻陳情。

張峻指出，車站前廣場長度約50公尺，緊鄰交通要道台9線，是附近居民接送家人唯一路線，但機車收費停車場的路線規畫不佳，若站前塞車，從台9線進入車站的車輛可能進退兩難，恐造成沿線交通阻塞。且業者以角鐵圍住停車場範圍，多處是直角且銳角突出，也有危險疑慮。

張峻說，鄉親能理解台鐵活化資產的用心，也認為使用者付費合理，不過站前廣場的建設涉及公眾使用權益，封閉式規畫設計不符當地需求，考量臨時停車場設置許可仍在審核程序，請建設處擇日安排現地會勘，了解整體動線規畫，期許台鐵聽取地方意見，顧及使用者與用路人安全。

台鐵允諾，後續將依縣府會勘結論，改善站前停車場空間，也提供光復車站良好的停車環境。

台鐵公司將光復車站前停車場委外改建為收費停車場，影響居民接送動線惹民怨。圖／花蓮縣議長張峻服務處提供
台鐵公司將光復車站前停車場委外改建為收費停車場，影響居民接送動線惹民怨。圖／花蓮縣議長張峻服務處提供
台鐵公司將花蓮光復車站前停車場改為收費停車場，引起民怨。圖／花蓮縣議長張峻服務處提供
台鐵公司將花蓮光復車站前停車場改為收費停車場，引起民怨。圖／花蓮縣議長張峻服務處提供

停車場 台鐵 張峻

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