謝國樑自信提升行政效率 任內建照核發比前市府快50%

基隆市長謝國樑今在「跨域企業服務廉政平台」廠商座談會中說，市府推動新市政大樓等建設案，也很倚重政府處協助把關，希望企業廠商遵循法令，業務也能更順暢。他要求提升行政效率，去年建照核發速度，已比前市府任期的最後1年加快50%。

基市府政風處和產業發展處、稅務局，今天在長榮桂冠酒店彭園會館，舉辦「公私協力法遵領航：基隆地區跨域企業服務廉政平台廠商座談會」，希望逐步整合中央與地方、公與私部門資源，解決基隆企業在誠信治理及法令遵循上的疑義，促進城市的整體產業發展。

謝國樑表示，這一陣子很多市政工作，非常倚重政風處協助把關，不管是促參案件，還是商業案件，都希望政風處共同參與，讓工作同仁多一分安心。政風處是府內最棒的法律幕僚，在公務人員希望把工作做好，又不想要有法律爭議的前提下，找政風處協助把關是非常好的方式。

基市府都市發展處正在規畫新市政大樓招商案，謝國樑說，未來也期待政風處共同參與。市府今天舉辦廉政平台說明會，也是希望企業跟政府政風單位合作，一方面遵循法令，同時讓業務工作可以更順暢、更順利。

謝國樑表示，市府也會努力推動提升行政效率，舉例來說，去年建照核發速度，就已經比在他接任市長的前一年，整體增加了大概50%以上的效率。市府在合法的前提下增加行政效率，就可以服務好更多企業，進而造福更多產業，創造更多就業，以及更好的城市環境。

今天的座談會邀請台電副總經理蔡志孟、中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵，分別「台電推動ESG經驗分享」、「由產業園區社會責任推動平台—談基隆在地實踐」為題演講，各自代表公、私部門分享誠信經營的實踐經驗。