謝國樑自信提升行政效率 任內建照核發比前市府快50%
基隆市長謝國樑今在「跨域企業服務廉政平台」廠商座談會中說，市府推動新市政大樓等建設案，也很倚重政府處協助把關，希望企業廠商遵循法令，業務也能更順暢。他要求提升行政效率，去年建照核發速度，已比前市府任期的最後1年加快50%。
基市府政風處和產業發展處、稅務局，今天在長榮桂冠酒店彭園會館，舉辦「公私協力法遵領航：基隆地區跨域企業服務廉政平台廠商座談會」，希望逐步整合中央與地方、公與私部門資源，解決基隆企業在誠信治理及法令遵循上的疑義，促進城市的整體產業發展。
謝國樑表示，這一陣子很多市政工作，非常倚重政風處協助把關，不管是促參案件，還是商業案件，都希望政風處共同參與，讓工作同仁多一分安心。政風處是府內最棒的法律幕僚，在公務人員希望把工作做好，又不想要有法律爭議的前提下，找政風處協助把關是非常好的方式。
基市府都市發展處正在規畫新市政大樓招商案，謝國樑說，未來也期待政風處共同參與。市府今天舉辦廉政平台說明會，也是希望企業跟政府政風單位合作，一方面遵循法令，同時讓業務工作可以更順暢、更順利。
謝國樑表示，市府也會努力推動提升行政效率，舉例來說，去年建照核發速度，就已經比在他接任市長的前一年，整體增加了大概50%以上的效率。市府在合法的前提下增加行政效率，就可以服務好更多企業，進而造福更多產業，創造更多就業，以及更好的城市環境。
今天的座談會邀請台電副總經理蔡志孟、中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵，分別「台電推動ESG經驗分享」、「由產業園區社會責任推動平台—談基隆在地實踐」為題演講，各自代表公、私部門分享誠信經營的實踐經驗。
誠信論壇則由基隆市副市長邱佩琳主持，安排台灣透明組織副執行長蘇毓昌引言，再由基市府政風處長李國正、產業發展處長林鼎超及基隆市稅務局長歐秋霞，分享基市廉政平台推動情況、產業利多政策及企業投資地方稅租稅優惠，並與出席企業代表交流意見，期待透過強化廉能治理及企業誠信觀念，共同促進基隆經濟的蓬勃發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言