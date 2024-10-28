快訊

手機調「深色模式」能護眼？ 醫生搖頭：傷害更大

800萬入住北市蛋黃區！ 一表看雙北總價千萬元內可買哪

地牛翻身！花蓮規模4地震 宜蘭3級、花蓮2級

聽新聞
0:00 / 0:00

冬山河親水公園溫泉再造卻只規劃2間湯屋 議員批「小兒科」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
冬山河親水公園除了舉辦國際童玩節以外，平常遊客數希少，地方人士盼帶進溫泉觀光元素，再現昔日榮景。本報資料照
冬山河親水公園除了舉辦國際童玩節以外，平常遊客數希少，地方人士盼帶進溫泉觀光元素，再現昔日榮景。本報資料照

宜蘭冬山河親水公園溫泉區獲中央核定畫設溫泉區，交通部補助縣府1.3億元興建溫泉設施，盼改造工程完成後再現榮景，帶進遊客。但縣議員簡松樹今天質詢時指出，規劃興建只有兩間湯屋12坪，肯定不夠用，未免太「小兒科」了。縣府工旅處表示，受限空間不足，會再跟規劃公司討論。

宜蘭有知名礁溪溫泉區、蘇澳冷泉區及員山溫泉區，分別在民國99年及103年陸續獲交通部核定，現在又多了冬山河親水公園溫泉區，面積約16.6公頃。

早年冬山河親水公園是縣內主要風景遊憩區，但近年來隨著各地景點增多，親水公園缺乏新鮮感，現在除了在夏天舉辦國際童玩藝術及龍舟賽外，其它時間遊客很少，地方人士多次建議要求活化，注入觀光新元素。

縣政府發現當地蘊藏溫泉資源，幾年前進行探勘，在公園東南側挖出泉溫52.4℃、pH值為7.1，屬於中性碳酸氫鹽泉，每天安全出水量336立方公尺，據此向交通部觀光署提出「宜蘭縣溫泉區管理計畫-新增劃定：冬山河親水公園溫泉區」計畫，不但獲核定為溫泉區，也爭取到兩期1.3餘元工程興建經費。

全案進入溫泉設施規劃與興建階段，簡松樹議員今質詢工商旅遊處指出，工程經費3800萬元，其中景觀部分工程費3245萬元、建築部分工程費555萬元，從中發現室內湯屋面積只有40平方公尺，約12坪；半戶外56平方公尺，約16坪，總共就只有兩間，太小兒科了，將來想要泡湯的遊客恐大排長龍，怨聲連連。

工旅處長李東儒表示，第一期工程先做戶外大眾泡湯池，目前發包中，第二期才會做室內湯屋，目前規劃兩間可供「家庭式」使用湯屋，所以每間的室內加上半戶外空間，其實並不小，只是受限周圍環境空間，無法太多間湯屋，這部分會再跟規劃公司討論能否解決。

宜蘭冬山河親水公園東南側，經過探勘發現溫泉，成為宜蘭縣第四個溫泉區，縣政府從今年起將興建溫泉泡湯設施。本報資料照
宜蘭冬山河親水公園東南側，經過探勘發現溫泉，成為宜蘭縣第四個溫泉區，縣政府從今年起將興建溫泉泡湯設施。本報資料照
宜蘭冬山河親水公園東南側，經過探勘發現溫泉，成為宜蘭縣第四個溫泉區，縣政府從今年起將興建溫泉泡湯設施。本報資料照
宜蘭冬山河親水公園東南側，經過探勘發現溫泉，成為宜蘭縣第四個溫泉區，縣政府從今年起將興建溫泉泡湯設施。本報資料照

交通部 宜蘭 溫泉

延伸閱讀

天冷想泡湯？ 小心「冬季癢」找上身 老年人最常出狀況

意猶未盡！台南關子嶺天冷好泡湯 「夜間光影藝術」延展至明年2月底

防溫泉偷拍事件 台北市商業處稽查8大行業將加強反針孔

前進日本熊本賞楓！菊池溫泉70週年紀念，來做個熊本熊部長造型和菓子吧

相關新聞

謝國樑自信提升行政效率 任內建照核發比前市府快50%

基隆市長謝國樑今在「跨域企業服務廉政平台」廠商座談會中說，市府推動新市政大樓等建設案，也很倚重政府處協助把關，希望企業廠...

冬山河親水公園溫泉再造卻只規劃2間湯屋 議員批「小兒科」

宜蘭冬山河親水公園溫泉區獲中央核定畫設溫泉區，交通部補助縣府1.3億元興建溫泉設施，盼改造工程完成後再現榮景，帶進遊客。...

五月天周末花蓮開唱康芮颱風攪局 已有旅客詢問退房

樂團五月天等歌手本周末將在花蓮玉里、市區開公益演唱會，卻遇到康芮颱風進逼，縣內陸續有旅客要退房，讓業者感到相當無奈，縣府...

謝國樑：將見罷免領銜人 交換市政運作想法

民進黨基隆市議員張顥瀚涉詐領助理費遭羈押，議會定期會30日開議在即，民進黨團將少1名戰將。擔任黨團總召的市議員張之豪說，...

台東清垃圾瀑布 環境部伸援

環境部長彭啓明昨天參訪台東達仁鄉資源回收站及智慧回收車，見部落長輩以空鋁箔包製作手提包十分感動；他表示，將協助台東加速清...

彭啓明花1千元買「麥香紅茶手提包」 允諾要增加綠色採購

環境部長彭啓明今在台東參訪部落資源回收站及智慧回收車，看見部落長輩使用空鋁箔包製作手提包十分感動，他說，將協助台東清理三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。