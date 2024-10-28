冬山河親水公園溫泉再造卻只規劃2間湯屋 議員批「小兒科」

宜蘭冬山河親水公園溫泉區獲中央核定畫設溫泉區，交通部補助縣府1.3億元興建溫泉設施，盼改造工程完成後再現榮景，帶進遊客。但縣議員簡松樹今天質詢時指出，規劃興建只有兩間湯屋12坪，肯定不夠用，未免太「小兒科」了。縣府工旅處表示，受限空間不足，會再跟規劃公司討論。

宜蘭有知名礁溪溫泉區、蘇澳冷泉區及員山溫泉區，分別在民國99年及103年陸續獲交通部核定，現在又多了冬山河親水公園溫泉區，面積約16.6公頃。

早年冬山河親水公園是縣內主要風景遊憩區，但近年來隨著各地景點增多，親水公園缺乏新鮮感，現在除了在夏天舉辦國際童玩藝術及龍舟賽外，其它時間遊客很少，地方人士多次建議要求活化，注入觀光新元素。

縣政府發現當地蘊藏溫泉資源，幾年前進行探勘，在公園東南側挖出泉溫52.4℃、pH值為7.1，屬於中性碳酸氫鹽泉，每天安全出水量336立方公尺，據此向交通部觀光署提出「宜蘭縣溫泉區管理計畫-新增劃定：冬山河親水公園溫泉區」計畫，不但獲核定為溫泉區，也爭取到兩期1.3餘元工程興建經費。

全案進入溫泉設施規劃與興建階段，簡松樹議員今質詢工商旅遊處指出，工程經費3800萬元，其中景觀部分工程費3245萬元、建築部分工程費555萬元，從中發現室內湯屋面積只有40平方公尺，約12坪；半戶外56平方公尺，約16坪，總共就只有兩間，太小兒科了，將來想要泡湯的遊客恐大排長龍，怨聲連連。