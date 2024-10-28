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五月天周末花蓮開唱康芮颱風攪局 已有旅客詢問退房

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府觀光處長余明勲表示，將持續關注颱風動向，也與相信音樂公司保持密切聯繫，配合後續安排，希望所有粉絲朋友能保留時間到花蓮旅遊。記者王思慧／攝影
花蓮縣府觀光處長余明勲表示，將持續關注颱風動向，也與相信音樂公司保持密切聯繫，配合後續安排，希望所有粉絲朋友能保留時間到花蓮旅遊。記者王思慧／攝影

樂團五月天等歌手本周末將在花蓮玉里、市區開公益演唱會，卻遇到康芮颱風進逼，縣內陸續有旅客要退房，讓業者感到相當無奈，縣府觀光處長余明勲更大嘆，活動面對颱風來襲「束手無策」，表示將持續關注颱風動向，也與相信音樂公司保持密切聯繫，配合後續安排。

403強震重創花蓮觀光，五月天宣布舉辦「一路向東」公益演唱會，11月2、3日在玉里鎮、花蓮市開唱3場次，參與演出的14組藝人包括五月天、劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹等，全部無酬，演唱會也是免費入場，希望粉絲消費振興地方經濟。

根據中央氣象署預報康芮颱風最新路徑，可能在花東登陸，影響時間落在10月31日、11月1日，許多粉絲擔心演唱會會受到影響，甚至交通中斷。

余明勲受訪指出，相信音樂團隊已經在活動場地搭建舞台，演唱會遇到颱風，老實說真的「束手無策」，只能祈禱颱風盡快偏離台灣。相信音樂公司也在考量，萬一颱風確定登陸演唱會可能延後，相關備案都在討論，一切依照相信音樂的決定做最後的決策，縣府基本上配合。

余明勲表示，今天已經收到部分旅宿業者告知，有些旅客要退房，感到很遺憾也很難過，就算演唱會延後舉辦，也希望所有粉絲朋友能保留時間到花蓮旅遊。

針對演唱會相關措施，余明勲說，中央到地方攜手協力，交通部台鐵、航空增班，縣府也有接駁車，粉絲到車站能搭接駁車到演唱會場地。假設有粉絲提前到花蓮享補助，若有任何需要，縣府會在第一時間協助旅客安置或安排回程的交通；要是蘇花路斷，也會依循替代道路讓旅客回家，這些都有一定的準備經驗，請旅客不用擔心。

花蓮旅館商業公會理事長張琄菡表示，本周末靠近演唱會的住房率有到8成5，其他6、7成左右，陸續有接到詢問電話，目前沒有明顯的退房潮，大家都在觀望颱風動態，可能明天才會有明顯的退房潮，希望演唱會能順利進行，不要受到天氣影響。

五月天率領其他歌手，於本周六、日到花蓮玉里、花蓮市區公益開唱，團隊已在活動會場架設舞台。記者王思慧／攝影
五月天率領其他歌手，於本周六、日到花蓮玉里、花蓮市區公益開唱，團隊已在活動會場架設舞台。記者王思慧／攝影

康芮颱風 演唱會 花蓮

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