台東清垃圾瀑布 環境部伸援

環境部長彭啓明昨天參訪台東達仁鄉資源回收站及智慧回收車，見部落長輩以空鋁箔包製作手提包十分感動；他表示，將協助台東加速清理3座垃圾瀑布，且在成立「永續長聯盟」後加大綠色採購幅度，把結合在地環保及循環經濟的產品納入採購目標。

飲料包變提袋 彭啟明讚賞

達仁鄉公所自辦拉里巴幸福資源回收站，每月辦資收兌換活動，鼓勵族人將家中的回收物帶到資收站，回收兌換生活用品。彭啓明在文健站發現長輩用回收的飲料鋁箔包製作「麥香紅茶包」、「立頓紅茶包」、「波蜜包」，認同資源回收和長輩關懷據點結合能延緩老化，他更以1千元購買兩個手提袋，準備帶回台北義賣。

彭啓明一行人也參加強調不使用一次性塑膠用品的「南方草草節」，並轉往史前文化博物館參觀「行動式智慧型回收車」，體驗廢電池回收及手機兌換TTPUSH電子幣。

彭啓明指出，他在草草節看見在地原民朋友整合在地創意、文化及食物，結合循環經濟與地方創生，未來每個部會與縣市部門會設永續長，也會成立永續長聯盟，將加大綠色採購幅度，像這種在地結合環保及循環經濟等層面的產品可納入採購。

彭強調，過去環境保護像「糾察隊」一樣，希望未來透過整合，帶動地方經濟，也讓地方更乾淨，大家願意做環保，這是正面善意的循環。此外，台東還有3處早期遺留的垃圾瀑布，彭啓明昨天看了其中一處，允諾協助加速清理。