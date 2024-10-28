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謝國樑：將見罷免領銜人 交換市政運作想法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市長謝國樑（左）表示，已聯繫連署罷免領銜人戴璟安（右），相信兩人會盡快碰面。聯合報系資料照片
基隆市長謝國樑（左）表示，已聯繫連署罷免領銜人戴璟安（右），相信兩人會盡快碰面。聯合報系資料照片

民進黨基隆市議員張顥瀚涉詐領助理費遭羈押，議會定期會30日開議在即，民進黨團將少1名戰將。擔任黨團總召的市議員張之豪說，黨團問政有節奏和主題，就像世界大賽道奇、洋基隊開打，有傷兵會遞補，可維持監督市府施政的戰力。

基隆市長謝國樑罷免案被否決，謝國樑在罷免案電視說明會、開票夜都表示，想和連署罷免領銜人戴璟安見面，交換市政運作的想法，謝昨證實，「已聯繫戴先生，相信會盡快碰面」。

定期會30日登場，基隆近期發生水患，30、31日除施政報告，謝國樑也將發表颱風專案報告，說明排水系統改善計畫及執行情形，防範土石流暨山坡地監測精進作為，災後重建及救助措施，及災害準備金使用情形。

另，檢廉偵辦張顥瀚涉嫌以低薪高報和人頭助理，詐領助理費70多萬元，張在應訊時，辯稱款項用於公務，否認中飽私囊。檢方訊後聲押，法院23日裁准。張顥翰目前被羈押在基隆看守所，30日出席定期會機會極低。

張之豪表示，開議時黨團少了1名成員，對問政火力多少有影響，就像洋基或道奇隊打世界大戰，如果有傷兵，馬上會有其他人補上，黨團是整體運作，監督市府不會鬆懈。

罷免 謝國樑

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