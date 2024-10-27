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彭啓明花1千元買「麥香紅茶手提包」 允諾要增加綠色採購
環境部長彭啓明今在台東參訪部落資源回收站及智慧回收車，看見部落長輩使用空鋁箔包製作手提包十分感動，他說，將協助台東清理三座垃圾瀑布，且成立「永續長」聯盟後加大綠色採購幅度，將結合在地環保及循環經濟的產品納入採購目標。
彭啓明在台東縣環保局長郭建成等人陪同下，上午參訪達仁鄉拉里巴幸福資源回收站及金崙曙光隧道南方草草節，下午轉往史前文化博物館參觀「行動式智慧型回收車」，觀摩環保人員回收廢電池及兌換TTPUSH台東電子幣。
彭啓明今早在部落文健站發現長輩使用空飲料鋁箔包製作「麥香紅茶包」、「立頓紅茶包」或「波蜜包」，花1千元購買兩個手提袋，準備帶回台北義賣。他表示，參訪部落後很感動，資源回收跟長輩關懷據點結合，能延緩老化，環保局在部落做這樣的服務，滿不錯的。
彭啓明也說，他也在草草節看見在地原民朋友整合在地創意、文化及食物，結合循環經濟與地方創生，未來公部門的每個部會與縣市部門會設永續長，環境部也會成立永續長聯盟，未來加大綠色採購幅度，像這種在地結合環保及循環經濟等層面的產品可以納入採購，希望透過環保局整合。
彭說，過去環境保護像糾察隊一樣，希望未來透過整合，帶動地方經濟，也讓地方更乾淨，大家願意做環保，這是正面善意的循環。此外，台東目前還有三處早期遺留的垃圾瀑布，彭啓明今天去看了其中一處，將協助地方加速清理。
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