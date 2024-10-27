花蓮太平洋盃自行車挑戰 前職業隊法國車手創最快紀錄

花蓮太平洋盃自行車挑戰賽周末2天舉辦，今天登場的是80公里競賽組、90公里挑戰組及60公里國中組，共有454人次參與。騎士們在台11線競逐，前洲際職業隊法國車手Loic Marie DESRIAC以2小時01分19秒16奪冠，是該賽事最快的紀錄，希望明年帶隊友再來挑戰。

花蓮已連續多日天候不佳，好在今天上午7時出發前，雨勢逐漸變小，陽光也悄悄露臉。中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿說，今年賽事吸引43支車隊參賽，還有來自馬拉威、菲律賓、中國、香港、印尼和日本等七個國家的自行車選手，熱鬧非凡。

35歲的法國Loic Marie DESRIAC拿下冠軍，他在2011年至2018年先後效力多支洲際職業隊，2022年起加盟越南Domesco Dong Thap隊。他說，聽說這項比賽辦得很不錯，因此專程來參加。他與越南籍妻子24日來台，除了報名參賽外，夫妻兩人在台灣旅遊，接下來要去九份走走。

來自香港捷利信隊張沛綸總排第五，加上昨天的團隊計時賽金牌，兩站累積總排第一。27歲的他，第一次來台參賽，坦言沒想到可以拿到兩站的總排第一。他感嘆對手都好強，這次比賽學到很多，明年想跟隊友再一起回來挑戰。

女子組由葉玳君衛冕成功，是比賽的常勝軍，她笑說，過去還花東有騎過台11線，「比較熟門熟路啦」，她以92分繼續在台灣自行車聯賽女子組獨占鰲頭。

日南國中隊朱宸興繼昨天在團隊計時賽稱王，今天以1小時25分16秒34再度奪金，日南國中也續居2024年自行車聯賽團隊計時賽國中組榜首。朱宸興說，因為對平路個人計時能力沒信心，上坡就先拚一下，後來聽說領先第二名1分鐘，發現自己有機會得第一名，就全力衝刺到終點。