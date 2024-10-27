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基隆、南韓仁川延壽區簽署合作 謝國樑：盼互惠共贏

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑與韓國仁川市延壽區廳長李戴浩，代表簽署友好交流合作意向書，期盼兩地未來合作交流，推動城市創新，互惠共贏。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑與韓國仁川市延壽區廳長李戴浩，代表簽署友好交流合作意向書，期盼兩地未來合作交流，推動城市創新，互惠共贏。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑與韓國仁川市延壽區廳長李戴浩，簽署兩地友好交流合作意向書。謝國樑今天說，期盼兩地未來在市政建設、經濟貿易、永續城市及教育文化等議題合作交流，推動城市創新，互惠共贏。

在外交部及駐台北韓國代表部見證下，謝國樑與李載浩昨天代表兩地政府簽署友好交流合作意向書，並互贈紀念品。謝國樑準備的是基隆市建市100周年的歷史掛布，以及富有台灣意象的在地文創禮物。李載浩也帶來韓國特色茶壺組，稱讚謝國樑謙虛謹慎、虛懷若谷。

謝國樑表示，全球化趨勢下城市合作已成必然，基隆市與延壽區具相似發展目標與願景。延壽區鄰近仁川國際機場，在環保型城市規畫、經濟發展及教育文化領域都有卓越成果。基隆市、港關係密切，擁有獨特地理位置及文化底蘊，期盼雙方進一步合作交流，推動城市創新。

謝國樑說，延壽區是仁川市重要經濟區域，擁有豐富的國際資源與經驗，期待未來共同合作，實現互利共贏的新合作模式，期盼在此基礎下進一步與仁川市交流，建立綿密的合作網絡。

李載浩表示，他非常喜歡台灣，曾經在1年之中造訪台灣5次，看到台灣不斷的進步與繁榮。有幸與基隆市締結友好合作關係，期待未來彼此互相扶持，創造兩地雙贏。

李載浩率團來台，與基隆市政府簽署友好交流合作意向書，謝國樑盡地主之誼，安排延壽區交流團到基隆參訪市政建設，另舉辦歡迎晚宴，讓雙方人員交流各領域施政經驗。謝國樑說，雙方簽署友好交流合作意向書，見證基隆市拓展國際合作的具體成果。

基隆市長謝國樑與韓國仁川市延壽區廳長李戴浩，代表簽署友好交流合作意向書，期盼兩地未來合作交流，推動城市創新，互惠共贏。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑與韓國仁川市延壽區廳長李戴浩，代表簽署友好交流合作意向書，期盼兩地未來合作交流，推動城市創新，互惠共贏。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（左）與韓國仁川市延壽區廳長李戴浩（右），代表簽署友好交流合作意向書，期盼兩地未來合作交流，推動城市創新，互惠共贏。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（左）與韓國仁川市延壽區廳長李戴浩（右），代表簽署友好交流合作意向書，期盼兩地未來合作交流，推動城市創新，互惠共贏。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（左二）與韓國仁川市延壽區廳長李戴浩（右二），代表簽署友好交流合作意向書，期盼兩地未來合作交流，推動城市創新，互惠共贏。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（左二）與韓國仁川市延壽區廳長李戴浩（右二），代表簽署友好交流合作意向書，期盼兩地未來合作交流，推動城市創新，互惠共贏。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（左）與韓國仁川市延壽區廳長李戴浩（右），代表簽署友好交流合作意向書，互贈紀念品。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（左）與韓國仁川市延壽區廳長李戴浩（右），代表簽署友好交流合作意向書，互贈紀念品。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑與韓國仁川市延壽區廳長李戴浩，代表簽署友好交流合作意向書，期盼兩地未來合作交流，推動城市創新，互惠共贏。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑與韓國仁川市延壽區廳長李戴浩，代表簽署友好交流合作意向書，期盼兩地未來合作交流，推動城市創新，互惠共贏。圖／基市府提供

基隆 經濟發展 謝國樑

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