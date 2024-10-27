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基隆市議會30日開議 張顥瀚涉案被羈押…綠營少1名戰將

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨基隆市議員張顥瀚因涉詐領助理費遭羈押，基隆市議會定期會30日開議時，民進黨團將少了1名戰將。聯合報系資料照片
民進黨基隆市議員張顥瀚因涉詐領助理費遭羈押，基隆市議會定期會30日開議時，民進黨團將少了1名戰將。聯合報系資料照片

民進黨基隆議員張顥瀚涉詐領助理費遭羈押，議會定期會30日開議時，民進黨團將少1名戰將。擔任總召的市議員張之豪今天說，黨團問政有節奏和主題，就像世界大賽道奇、洋基隊開打，有傷兵會遞補，維持監督市府團隊施政的戰力。

基隆市長謝國樑罷免案13日投票，選民用不同意罷免票數高於同意罷免票數、同意罷免票數未達法定門檻，「雙否決」後塵埃落定。

謝國樑在7日罷免案電視說明會、13日開票夜都曾表示，願意和連署罷免領銜人戴璟安見面，交換市政運作的想法。謝國樑今天說，「已聯繫戴先生，相信會盡快碰面。」

第20屆市議會第4次定期會30日開會，基隆近期發生水患，30、31日除聽取市長施政總報告，也要求市府提出颱風專案報告，說明排水系統改善計畫及執行情形，防範土石流暨山坡地監測精進作為，災後重建及相關救助措施，以及災害準備金使用情形。

11月1日至12日安排市府各局處業務報案，13日至20日是市長施政總質詢，21日至28日審查預算，28日定期會結束。

檢廉偵辦張顥瀚涉嫌以低薪高報和人頭助理，詐領助理費70多萬元，張在應訊時，辯稱款項都用公務，否認中飽私囊。檢方訊後聲押，法院23日裁准。張顥翰目前被羈押在基隆看守所，30日出席市議會定期會機會極低。

張之豪表示，開議時黨團少了1名成員，對問政火力多少有影響是一定的，但就像洋基或道奇隊打世界大戰，如果有傷兵，馬上會有其他人補上，黨團是整體運作，還是會有節奏和主題，繼續監督謝市府施政。

縣市議員頻傳詐領助理費案遭調查，不少議員認為每月8萬元助理費不合理，形成「歷史共業」。立法院今年6月修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，縣市議員助理費將調高到16萬元，基隆市議會已編入明年預算，並在30日召開的定期會中審查，通過後明年起實施。

基隆市長謝國樑（左）今天說，已聯繫連署罷免領銜人戴璟安（右），相信兩人會盡快碰面。聯合報系資料照片
基隆市長謝國樑（左）今天說，已聯繫連署罷免領銜人戴璟安（右），相信兩人會盡快碰面。聯合報系資料照片

基隆 張顥瀚 議員

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