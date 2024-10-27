300男搶不到…宜蘭單身聯誼報名男女太懸殊 縣府讓女方「下單」開條件

年輕人不婚不生，少子化問題嚴重，宜蘭縣議員關切縣府舉辦的單身聯誼活動名額太少，很多男生抱怨報不到名。縣府民政府表示，一場單身聯誼活動開放男女各40人報名，女性勉強有40人，男性多達300多人，男女比例大約8比1，縣府會開放女性「下單」開條件及送好禮，增加女方報名誘因。

宜蘭縣政府每年6月及10月各辦單身聯誼活動，以前男女各30個名額，今年開放到每場各40人，可是就男性而言報名踴躍、僧多粥少。縣議員林佩螢與簡松樹日前在議會質詢表示，他們身邊一堆「娶嘸某、嫁嘸尫」的人，想報名單身聯誼又搶不到，縣政府應該增加名額讓更多人參與，同時增加鼓勵誘因，讓更多未婚男女都有機會參加。

縣府民政處表示，以今年報名情況，男性300多人，有些是之前未配對成功不放棄，捲土重來，縣府會以未參加者為主，依報名順序錄取40人；女性在多方鼓勵下，勉強有40人報名，所以看起來並非名額問題，而是女性可能害羞較少報名。

另有議員建議，既然男性有需求，可以開放80人報名、女性維持40人，以二男對一女的方式進行聯誼，或是增加女性報名誘因。

縣府民政處長張謙祥表示，聯誼活動包括手作烘焙、烹飪、美食饗宴、採茶體驗、美景打卡等適合一對一男女參加，二對一可能比較不宜；不過縣政府為鼓勵女性報名，同意讓女方「下單」開條件，例如要求對方的身高或學歷等，縣府從男性中擇優配對，女性也有船票等好禮贈品。

此外，單身聯誼活動當天只要速配成功，獲得冬山河愛之船、生態綠舟船票、童玩節門票等4項好禮；交往後兩年內結婚，縣政府再送價值4.5萬元婚紗拍攝及浪漫旅宿等，鼓勵提高結婚率。