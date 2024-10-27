快訊

北東影響最嚴重...日氣象廳估康芮颱風宜蘭登陸 粉專：嚴防強風豪雨

恭喜！熊仔求婚成功 起底未婚妻「超正電玩女神」

影／聲援柯文哲！民眾黨號召群眾上街 陳佩琪台下低頭頻拭淚

聽新聞
0:00 / 0:00

300男搶不到…宜蘭單身聯誼報名男女太懸殊 縣府讓女方「下單」開條件

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣府舉辦單身聯誼活動，男性報名遠多於女性，縣府同意女性可「下單」開條件，而且只要雙方速配成功，縣府贈送4大速配禮，2年內結婚再送4.5萬元補助。 圖／宜蘭縣府提供
宜蘭縣府舉辦單身聯誼活動，男性報名遠多於女性，縣府同意女性可「下單」開條件，而且只要雙方速配成功，縣府贈送4大速配禮，2年內結婚再送4.5萬元補助。 圖／宜蘭縣府提供

年輕人不婚不生，少子化問題嚴重，宜蘭議員關切縣府舉辦的單身聯誼活動名額太少，很多男生抱怨報不到名。縣府民政府表示，一場單身聯誼活動開放男女各40人報名，女性勉強有40人，男性多達300多人，男女比例大約8比1，縣府會開放女性「下單」開條件及送好禮，增加女方報名誘因。

宜蘭縣政府每年6月及10月各辦單身聯誼活動，以前男女各30個名額，今年開放到每場各40人，可是就男性而言報名踴躍、僧多粥少。縣議員林佩螢與簡松樹日前在議會質詢表示，他們身邊一堆「娶嘸某、嫁嘸尫」的人，想報名單身聯誼又搶不到，縣政府應該增加名額讓更多人參與，同時增加鼓勵誘因，讓更多未婚男女都有機會參加。

縣府民政處表示，以今年報名情況，男性300多人，有些是之前未配對成功不放棄，捲土重來，縣府會以未參加者為主，依報名順序錄取40人；女性在多方鼓勵下，勉強有40人報名，所以看起來並非名額問題，而是女性可能害羞較少報名。

另有議員建議，既然男性有需求，可以開放80人報名、女性維持40人，以二男對一女的方式進行聯誼，或是增加女性報名誘因。

縣府民政處長張謙祥表示，聯誼活動包括手作烘焙、烹飪、美食饗宴、採茶體驗、美景打卡等適合一對一男女參加，二對一可能比較不宜；不過縣政府為鼓勵女性報名，同意讓女方「下單」開條件，例如要求對方的身高或學歷等，縣府從男性中擇優配對，女性也有船票等好禮贈品。

此外，單身聯誼活動當天只要速配成功，獲得冬山河愛之船、生態綠舟船票、童玩節門票等4項好禮；交往後兩年內結婚，縣政府再送價值4.5萬元婚紗拍攝及浪漫旅宿等，鼓勵提高結婚率。

單身聯誼活動 宜蘭 議員

延伸閱讀

影／宜蘭1死4傷重大車禍驚悚畫面曝！紅Mini衝越分隔島彈飛撞2紅車

宜蘭五結Mini Cooper過彎失速飛越分隔島撞對向2車 釀1死4傷

環境部全國環保志工群英會賽 宜蘭奪「大滿貫」4項賽事皆特優

千餘名參賽學子練文筆 聯合盃作文大賽宜蘭初賽今登場

相關新聞

花蓮太平洋盃自行車挑戰 前職業隊法國車手創最快紀錄

花蓮太平洋盃自行車挑戰賽周末2天舉辦，今天登場的是80公里競賽組、90公里挑戰組及60公里國中組，共有454人次參與。騎...

基隆、南韓仁川延壽區簽署合作 謝國樑：盼互惠共贏

基隆市長謝國樑與韓國仁川市延壽區廳長李戴浩，簽署兩地友好交流合作意向書。謝國樑今天說，期盼兩地未來在市政建設、經濟貿易、...

基隆市議會30日開議 張顥瀚涉案被羈押…綠營少1名戰將

民進黨基隆市議員張顥瀚涉詐領助理費遭羈押，議會定期會30日開議時，民進黨團將少1名戰將。擔任總召的市議員張之豪今天說，黨...

300男搶不到…宜蘭單身聯誼報名男女太懸殊 縣府讓女方「下單」開條件

年輕人不婚不生，少子化問題嚴重，宜蘭縣議員關切縣府舉辦的單身聯誼活動名額太少，很多男生抱怨報不到名。縣府民政府表示，一場...

彭啟明走訪台東達仁部落 肯定偏鄉資源回收站發揮功用

環境部長彭啓明昨參訪台東縣垃圾焚化廠，今早由環保局長郭建成等人陪同，視察台東海拔最高的達仁鄉拉里巴幸福資源回收站，也到金...

暖暖寵物公園飼主休息區棚帳被強風吹壞 新帳近日安裝

基隆目前唯一的寵物公園設在暖暖運動公園旁的高地，今年5月開幕時並未設飼主休息區，市府得知飼主心聲後，增設帳棚遮陽和石椅。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。