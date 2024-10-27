彭啟明走訪台東達仁部落 肯定偏鄉資源回收站發揮功用

環境部長彭啓明昨參訪台東縣垃圾焚化廠，今早由環保局長郭建成等人陪同，視察台東海拔最高的達仁鄉拉里巴幸福資源回收站，也到金崙曙光隧道參加南方草草節活動。地方盼設回收儲存場及優化場域，彭啟明允諾協助。

達仁鄉公所自辦資源回收站，清潔隊每月辦理資收兌換活動，鼓勵部落族人將家中的回收物帶到資收站回收兌換生活用品，清潔隊也派人引導族人如何分類，養成分類習慣。

南方草草節則由「南迴永續旅行聯盟」創辦，不使用一次性塑膠用品，倡導不造成資源浪費、不製造配送會帶來更多排碳，實踐環境永續旅遊概念。

台坂村的行程之中，部落居民及公所提出資源回收場域的優化需求，另希望清潔隊員能有個安全、舒適的資源回收作業空間，部落垃圾越來越少，實現永續城鄉共榮目標。環保局表示，居民意見部長均有細心聆聽，會把地方意見帶回中央研究。