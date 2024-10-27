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彭啟明走訪台東達仁部落 肯定偏鄉資源回收站發揮功用

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
達仁鄉台坂村設拉里巴幸福資源回收站，結合部落團結意識推動資源回收，定期辦理資源回收兌換活動。圖／台東縣府提供
達仁鄉台坂村設拉里巴幸福資源回收站，結合部落團結意識推動資源回收，定期辦理資源回收兌換活動。圖／台東縣府提供

環境部長彭啓明昨參訪台東縣垃圾焚化廠，今早由環保局長郭建成等人陪同，視察台東海拔最高的達仁鄉拉里巴幸福資源回收站，也到金崙曙光隧道參加南方草草節活動。地方盼設回收儲存場及優化場域，彭啟明允諾協助。

達仁鄉公所自辦資源回收站，清潔隊每月辦理資收兌換活動，鼓勵部落族人將家中的回收物帶到資收站回收兌換生活用品，清潔隊也派人引導族人如何分類，養成分類習慣。

南方草草節則由「南迴永續旅行聯盟」創辦，不使用一次性塑膠用品，倡導不造成資源浪費、不製造配送會帶來更多排碳，實踐環境永續旅遊概念。

台坂村的行程之中，部落居民及公所提出資源回收場域的優化需求，另希望清潔隊員能有個安全、舒適的資源回收作業空間，部落垃圾越來越少，實現永續城鄉共榮目標。環保局表示，居民意見部長均有細心聆聽，會把地方意見帶回中央研究。

除參訪資源回收站外，今天下午彭啟明也參加「行動式智慧型回收車」活動，體驗TCAR回收廢乾電池兌換TTPUSH（電子幣），參與台東在地的資源回收活動。

環境部長彭啓明今天上午參訪達仁鄉拉里巴幸福資源回收站，展示文健站長輩的手工作品。圖／台東縣府提供
環境部長彭啓明今天上午參訪達仁鄉拉里巴幸福資源回收站，展示文健站長輩的手工作品。圖／台東縣府提供
環境部長彭啓明周末造訪台東，今天上午參加南方草草節。圖／台東縣府提供
環境部長彭啓明周末造訪台東，今天上午參加南方草草節。圖／台東縣府提供

台東 永續 資源回收

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