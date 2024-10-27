聽新聞
0:00 / 0:00
彭啟明走訪台東達仁部落 肯定偏鄉資源回收站發揮功用
環境部長彭啓明昨參訪台東縣垃圾焚化廠，今早由環保局長郭建成等人陪同，視察台東海拔最高的達仁鄉拉里巴幸福資源回收站，也到金崙曙光隧道參加南方草草節活動。地方盼設回收儲存場及優化場域，彭啟明允諾協助。
達仁鄉公所自辦資源回收站，清潔隊每月辦理資收兌換活動，鼓勵部落族人將家中的回收物帶到資收站回收兌換生活用品，清潔隊也派人引導族人如何分類，養成分類習慣。
南方草草節則由「南迴永續旅行聯盟」創辦，不使用一次性塑膠用品，倡導不造成資源浪費、不製造配送會帶來更多排碳，實踐環境永續旅遊概念。
台坂村的行程之中，部落居民及公所提出資源回收場域的優化需求，另希望清潔隊員能有個安全、舒適的資源回收作業空間，部落垃圾越來越少，實現永續城鄉共榮目標。環保局表示，居民意見部長均有細心聆聽，會把地方意見帶回中央研究。
除參訪資源回收站外，今天下午彭啟明也參加「行動式智慧型回收車」活動，體驗TCAR回收廢乾電池兌換TTPUSH（電子幣），參與台東在地的資源回收活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言