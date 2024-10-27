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暖暖寵物公園飼主休息區棚帳被強風吹壞 新帳近日安裝
基隆目前唯一的寵物公園設在暖暖運動公園旁的高地，今年5月開幕時並未設飼主休息區，市府得知飼主心聲後，增設帳棚遮陽和石椅。本月初氣候不佳，棚帳被強風吹襲受損，現在只剩骨架，市府已採購新帳，近日重新安裝。
暖暖寵物公園是在基隆市前市長林右昌任內規畫興建，編列預算500萬元。市府產業發展處長林鼎超今天說，寵物公園預定的山坡地，排水狀況佳，遇雨會變成一片泥濘，因此必須改善排水，才能維護寵物公園可供長期使用。
暖暖寵物公園5月9日啟用，兩側分設大狗區、小狗區，都是成片的草地，周邊有安全圍籬，出入口設置雙重閘門，以免發生失控狀況。
大狗區面積約180坪，小狗區面積約140坪，除了草地可供狗兒奔跑，還有波浪棧道等遊憩設施，兩地也都有沖洗台讓飼主幫狗兒洗腳，另提供狗便垃圾桶和便袋給飼主使用。
基隆市長謝國樑在暖暖寵物運動公開幕時預告，基隆市第2座寵物公園已在評估中，未來也考慮設置室內空間，提供飼主和毛小孩使用。
基隆第2座寵物公園初步設在百福公園，但因當地不像暖暖運動公園一帶，並沒有住家。百福公園和百福社區僅隔一條馬路，當地有住戶擔心寵物公園設置後，會帶來噪音等困擾。林鼎超說，市府會再廣泛蒐集地方民眾意見，供最後的決策參考。
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