暖暖寵物公園飼主休息區棚帳被強風吹壞 新帳近日安裝

基隆目前唯一的寵物公園設在暖暖運動公園旁的高地，今年5月開幕時並未設飼主休息區，市府得知飼主心聲後，增設帳棚遮陽和石椅。本月初氣候不佳，棚帳被強風吹襲受損，現在只剩骨架，市府已採購新帳，近日重新安裝。

暖暖寵物公園是在基隆市前市長林右昌任內規畫興建，編列預算500萬元。市府產業發展處長林鼎超今天說，寵物公園預定的山坡地，排水狀況佳，遇雨會變成一片泥濘，因此必須改善排水，才能維護寵物公園可供長期使用。

暖暖寵物公園5月9日啟用，兩側分設大狗區、小狗區，都是成片的草地，周邊有安全圍籬，出入口設置雙重閘門，以免發生失控狀況。

大狗區面積約180坪，小狗區面積約140坪，除了草地可供狗兒奔跑，還有波浪棧道等遊憩設施，兩地也都有沖洗台讓飼主幫狗兒洗腳，另提供狗便垃圾桶和便袋給飼主使用。

基隆市長謝國樑在暖暖寵物運動公開幕時預告，基隆市第2座寵物公園已在評估中，未來也考慮設置室內空間，提供飼主和毛小孩使用。