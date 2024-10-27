台東關山公益路跑雨中登場 半馬冠軍抱回30公斤白米

台東「關山原鄉好米公益路跑」今晨在雨中起跑，21公里、10公里與5公里三組，近2千名跑者不畏風雨，沿途10個補給站，關山客家、閩南及原住民多元美食讓選手們開心吃喝，各組冠軍可帶回30至10公斤不等的白米回家享用。

繼台中谷關、苗栗泰安、新竹尖石、宜蘭南澳後，第六屆OKRUN今早在台東縣關山國小開跑。副縣長王志輝、關山鎮長彭成豐、OK忠訓集團董事長陳訓弘及關山農會總幹事邱美玲及等人為活動鳴槍起跑。

受颱風外圍環流影響，關山平原降雨未停。6點起，5K悠活組、10K獵人組與21K勇士組選手陸續穿上雨衣出發，有爸爸推嬰兒車勇往直前，也有4歲小朋友在父母鼓勵下接受挑戰，沿途加油聲此起彼落，不分男女老幼，全不受下雨影響，奮力往終點站邁進。

本次得獎者獎品為關山農民用心栽種的在地好米，21K冠軍獲贈30公斤，11K冠軍20公斤，5K冠軍10公斤。鎮長彭成豐說，參加公益路跑，不僅運動健身還能欣賞關山縱谷美麗景色，請大家把關山當成第二個家，隨時可以「回家」放鬆紓壓。