玩家萬聖節裝扮 冬山河「百舟共划」

宜蘭縣府預告開放冬山河水域遊憩活動，爭取開放水域聯盟昨以「萬聖節嘉年華，百舟共划」活動號召各地玩家下水。宜蘭縣輕艇委員會希望縣府畫分水域，以免「撞船」發生危險。縣府承諾居中溝通，再另為公告。

台灣開放水域聯盟昨申請獨木舟、立槳、槳板下水，號召來自各地的百餘位玩家巧思裝扮，出現萬聖節應景的鬼魅造型，動畫角色海賊王、灌籃高手等，還有「海洋奇緣」的女主角「莫娜」及男主角「毛伊」，水面上熱鬧繽紛，冬山鄉長林峻輔及縣議員謝燦輝等人也出席。

開水聯盟理事長李元治說，冬山河過去處於封鎖狀態，民眾無法從事水上遊憩活動，經4年抗爭後開放，未來暢通無阻，遊客可以曬太陽、玩水，帶動周邊商家、民宿餐廳及自行車出租等地方經濟。

不過，輕艇、西式划舟、帆船及龍舟等水上運動選手過去常在冬山河訓練或比賽，擔心「撞船」。

宜蘭縣輕艇委員會主委黃定和表示，他歡迎開放水域遊憩，建議縣府研商畫分河域、時段，各自都能安全活動。