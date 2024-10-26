環境部全國環保志工群英會賽 宜蘭奪「大滿貫」4項賽事皆特優

環境部今天在花蓮舉行全國環保志工群英會，宜蘭縣代表隊與全國22縣市、逾2000名環保志工同場較勁，賽事結果出爐，宜蘭縣在環保金頭腦、資源灌籃高手、清掃接力賽及資源分類王的全部4項競賽全部榮獲特優，顯示志工們對於環保知識的熟稔與專業，勁厲害。

縣環保局長許嘉琦表示，宜蘭在8月初辦理地方選拔賽時，各參賽隊伍有備而來，今天宜蘭縣環保志（義）工代表隊在全國賽中表現不俗，展現日常的努力不懈與奉獻堅持，縣府特別感謝每位夥伴的辛勤付出。

全國各縣市在賽前經過抽籤，兩兩對戰，競爭激烈。環保局說，這次代表宜蘭參加「環保金頭腦」的深溝水源生態園區隊，賽前就積極備戰，除了自主集訓外，更有身經百戰的隊員蒐集資料，設計模擬測驗試題，力求在全國賽爭取佳績。

「資源分類王」由壯圍鄉公所中隊參加，志工們日常勤務之一就是協助進行資源回收分類工作，累積相當豐富的實戰經驗。

「資源灌籃高手」由羅東鎮公所中隊角逐，團隊陣容完整且戰力堅強，在這項需高度專注力與靈巧身手的競賽項目中，展現能文能武的團隊特色。

「清掃接力賽」是環境部今年新規劃的競賽，由深溝水源生態園區隊代表出賽，除了考驗參賽隊員的團隊默契，也象徵環境保護一棒接一棒的傳承。

比賽現場歡呼聲及加油聲此起彼落，宜蘭縣代表隊過關斬將，環境部公布賽事成績，除了環保金頭腦項目的答題，答對一題獲100元，其他單項特優隊伍各獲4000元獎勵。