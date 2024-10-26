卓揆視察花東鐵路雙軌電氣化計畫 盼花東成均衡台灣的指標

行政院長卓榮泰26日前往台東視察「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」時表示，請交通部鐵道局秉持同仁安全為上的原則，務必克服萬難，讓雙軌電氣化工程如期在2027年10月優先達成第一階段台東─知本雙軌通車目標，並於2034年8月完成四階段通車，屆時將可縮短台北到台東，以及花蓮到高雄的行車時間，可大大提升民眾交通便利性及有助吸引遊客造訪花東享受「慢經濟」生活型態，推升地方觀光產業，使花東成為均衡台灣的指標。

卓榮泰指出，花東地區鐵路雙軌電氣化計畫的路線全長162.5公里，並全面採雙軌化，同時因應極端氣候變遷對環境造成的影響，特別提高鐵路橋的高度，避免豪大雨造成溪流水面高漲，溢淹軌道。本工程預計2027年10月優先達成第一階段臺東─知本雙軌通車目標，並於2034年8月完成四階段通車，屆時自強號及區間車可分別縮短交會等待時間最長達12分鐘及45分鐘，台北到台東行車時間可縮短至3.5小時，花蓮到高雄的行車時間也可縮短至3小時。

卓榮泰表示，交通部長陳世凱及鐵道局長楊正君已說明這項工程在施工上所面臨的困難與挑戰，包括：必須在多個路段同時施工；許多施工地點位處偏遠，不僅交通不易到達，人力與物料亦較難補充；以及氣候因素影響甚鉅等，但他認為「通常有意義的事情都比較困難」，請交通部鐵道局秉持同仁安全為上的原則，務必掌握工期、克服萬難，讓工程能夠如期完成。

卓榮泰強調，為落實賴總統宣示「均衡台灣」的理念，政府積極推動北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜花東、澎金馬等區域的區域治理及基礎建設，而花東地區屬於適合民眾享受「慢經濟」生活型態，未來花東地區鐵路雙軌電氣化完工後，將有助增加遊客造訪花東意願，推升地方觀光產業，使花東成為均衡台灣的指標。