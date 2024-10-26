人生沒有過不去的坎 宜蘭「勁勇獎」17名受獎者故事激勵人心

宜蘭縣政府今天舉行「勁勇獎」頒獎典禮，感謝身障者無畏生命挑戰與逆境，活出自信喜悅的人生，另外也表揚志工、身障照顧者及投入身障服務領域的有功人士共17人，此次活動以嘉年華市集呈現，氣氛熱鬧，宜蘭縣福氣家族公益協會提供每位得獎者5000元獎勵金。

選出17位傑出得獎人包括傑出身心障礙者林昶罕、林則丞、嚴摑峯、陳明正；身心障礙者家庭照顧者楷模林添樑；推行身心障礙服務有功人員及團體李洺慧、陳麗惠、廖慈郁、曹雯姍、黃佳琪、莊靜宜、黃冠玲；身心障礙福利志工楷模何雅智、李裕珍、陳靜梅、陳志明、李賢良。

其中，39歲林則丞雖是自閉症者，他從小在父母親良好教育下，現在不但在生活可以自理，也能承接家中農事，父親雙眼失明、母親嚴重骨質疏鬆，林則丞料理三餐，照顧雙親生活起居，是一位孝順又貼心的身障者。

陳明正原本是一位老師，12年前某個夜晚與友人聚餐後，騎機車自撞變電箱，幾乎沒有了心跳呼吸，經歷數小時搶救，才從鬼門關前救回一命，但因脊髓損傷，終身靠輪椅代步；他提早退休投入公益，以生命教育講師的身分進入校園開講，不定期前往地檢署針對交通違規者進行交通安全宣導，分享自身案例，透過不同方式對社會做出貢獻。

志工楷模李裕珍是宜市東港路一家知名牛排店的老闆娘，在婆婆與家人支持下擔任志工服務20幾年，陪伴身障者前往外縣市歡樂出遊，留下難忘回憶；61歲李賢良，人生有超過一半時間30幾年從事志工服務，樂觀開朗的他說，期許自己體力還行，能做就繼續做，不能做就輕鬆做。

縣政府配合12月3日的國際身心障礙者日而舉辦勁勇獎表揚，以「環境無礙共經營，資訊可及齊參與」為主軸推出系列活動，製Q版人型立牌讓得獎者可帶回家收藏。縣長林姿妙表示，縣府為拚出宜蘭好生活，關心與維護每位身障者的權益，並依身心障礙者權利公約的精神，把政策納入身心障礙者需求，消弭社會歧視，營造「有愛無礙」的友善環境。