五月天花蓮公益演唱會下周登場 周邊道路兩階段交管

五月天「「Just Love It！一路向東」公益演唱會下周六、日在花蓮玉里、花蓮市兩地連唱三場，預計將湧入大批歌迷，縣府規畫會場周邊交通管制，並加開花蓮轉運站至潔西艾美渡假酒店的免費接駁車，疏運樂迷。

演唱會2日下午2時在玉里國小永昌分校運動場舉行，當天上午9時至晚間8時周邊道路視人潮與車流進行兩階段交管，第一階段管制路段包含莊敬路（中華路至興國路二段）、民國路二段（建國五街至文昌街）、仁愛路二段（仁愛路二段237巷至莊敬路）等主要道路，若散場人潮量大，將進行第二階段管制，擴大至博愛路、中華路等交會路段。

花蓮兩場次分別是2日傍晚5時30分、3日下午4時40分開唱，都在市區東大門廣場，兩天的中午12時至晚間10時30分同樣採兩階段交管，第一階段是中山路（中華路至海濱街）、重慶路（中山路至自由街）、軒轅路（復興街至中山路）、福町路（中華路至重慶路）、花崗街（五權街至中山路）、博愛街（廣東街至重慶路）、光復街（廣東街至重慶路）等主要幹道，散場時視人潮狀況擴大管制範圍。

縣府觀光處表示，已協調客運業者加開花蓮轉運站到潔西艾美渡假酒店的301路線公車，也有免費接駁車疏運，從潔西艾美步行約15分鐘可抵達會場，沿路會經過市區金三角商圈，有許多伴手禮、小吃店，來聽演唱會可一次買足在地特色伴手禮。

交通部觀光署為擴大演唱會觀光效益，昨宣布再推花蓮3.0、3.0+住宿加碼，放寬申請獎助次數，到花蓮7天6夜最高補助6000元，縣府也有永續遊花蓮抽最大獎特斯拉汽車，團遊獎勵最高3晚補助7萬5000元等優惠，呼籲歌迷多利用。