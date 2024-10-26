影／宜蘭冬山河水域將開放 開水聯盟號召萬聖節百舟共划
宜蘭縣府預覽公告開放冬山河水域遊憩活動，爭取開放水域聯盟今天號召各地玩家下水，以「萬聖節嘉年華，百舟共划」歡樂型態，宣布好消息；不過，原本就在冬山河從事水上運動訓練人士希望縣府劃分水域，以免「撞船」，以利各自從事安全的水上活動。
對於雙方意見，縣府工旅處表示，「宜蘭縣冬山河水域從事水域遊憩活動範圍及相關開放限制禁止事項」10月15日預覽公告，公告14日內不論從事「水域遊憩活動」或「水上運動」團體或個人都可表達意見，工旅處會居中溝通討論，達成共識後再正式公告實施。
台灣開放水域聯盟爭取冬山河水域開放，最近終於露出曙光。開水聯盟今天申請獨木舟、立槳、槳板下水，號召來自各地的百餘位玩家巧思裝扮，出現萬聖節應景的鬼魅造型，知名動畫角色中的海賊王、灌籃高手等，還有「海洋奇緣」的女主角「莫娜」及男主角「毛伊」，水面上熱鬧繽紛，吸引目光，冬山鄉長林峻輔及縣議員謝燦輝等人也出席。
開水聯盟理事長李元治說，冬山鄉過去處於封鎖狀態，民眾無法從事水上遊憩活動，暴殄天物，非常可惜，經過4年抗爭後將開放，未來從上游一路到下游暢通無阻，這麼好的水域與周邊綠地將吸引遊客可以曬太陽、可以玩水，帶動周邊商家、民宿餐廳及自行車出租等地方經濟。
他說，下水前做好安全措施，備足通訊器材，最重要是準備好救生衣，像今天的槳板SUP要繫上繫腳繩，基本的安全措施取代傳統的水深危險禁止下水，也是給民眾安全教育。
不過輕艇、西式划舟、帆船及龍舟等水上運動選手過去常在冬山河訓練或比賽，擔心「撞船」。宜蘭縣輕艇委員會主委黃定和表示，冬山河是公共建設，他們對開放水域遊憩表示歡迎，不過管理及安全很重要，像西式划舟的船頭很尖，輕艇及划龍舟速度也很快，萬一撞上去不得了，建議負責推動水上運動的縣府教育處與公告河域開放的縣府工商旅遊處研商劃分河域或時段，各自都能全安活動。
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