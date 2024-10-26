影／宜蘭冬山河水域將開放 開水聯盟號召萬聖節百舟共划

宜蘭縣府預覽公告開放冬山河水域遊憩活動，爭取開放水域聯盟今天號召各地玩家下水，以「萬聖節嘉年華，百舟共划」歡樂型態，宣布好消息；不過，原本就在冬山河從事水上運動訓練人士希望縣府劃分水域，以免「撞船」，以利各自從事安全的水上活動。

對於雙方意見，縣府工旅處表示，「宜蘭縣冬山河水域從事水域遊憩活動範圍及相關開放限制禁止事項」10月15日預覽公告，公告14日內不論從事「水域遊憩活動」或「水上運動」團體或個人都可表達意見，工旅處會居中溝通討論，達成共識後再正式公告實施。

台灣開放水域聯盟爭取冬山河水域開放，最近終於露出曙光。開水聯盟今天申請獨木舟、立槳、槳板下水，號召來自各地的百餘位玩家巧思裝扮，出現萬聖節應景的鬼魅造型，知名動畫角色中的海賊王、灌籃高手等，還有「海洋奇緣」的女主角「莫娜」及男主角「毛伊」，水面上熱鬧繽紛，吸引目光，冬山鄉長林峻輔及縣議員謝燦輝等人也出席。

開水聯盟理事長李元治說，冬山鄉過去處於封鎖狀態，民眾無法從事水上遊憩活動，暴殄天物，非常可惜，經過4年抗爭後將開放，未來從上游一路到下游暢通無阻，這麼好的水域與周邊綠地將吸引遊客可以曬太陽、可以玩水，帶動周邊商家、民宿餐廳及自行車出租等地方經濟。

他說，下水前做好安全措施，備足通訊器材，最重要是準備好救生衣，像今天的槳板SUP要繫上繫腳繩，基本的安全措施取代傳統的水深危險禁止下水，也是給民眾安全教育。