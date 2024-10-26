影／基隆改善52處無號誌化路口安全 5處設雷達偵測提醒即時路況

基隆市府交通處分析無號誌化路口發生車禍原因，多為駕駛人未依規定讓車或未減速慢行，已針對全市52處無號誌化路口加強相關標誌、標線等改善。目前已在成功一路與光一路口等5處，建置雷達設備輔助偵測車輛，顯示「前方有車」、「橋上有車」等字幕，提醒駕駛人留意前方路況，減少車禍發生。

交通處去年起針對無號誌化路口通盤檢討，經統計無號誌化路口車禍原因多為駕駛人未依規定讓車或未減速慢行，今年已針對全市52處無號誌化路口加強相關標誌、標線等交通工程改善措施，加強幹支道路權，指示駕駛人行經路口應注意停讓。

市政府向交通部申請補助，挑選前20名易肇事無號誌化路口，將陸續建置雷達偵測設備及CMS告警設施，逐一檢視各路口事故型態，針對事故位置及視距不足處建置相關告警設備，成功一路、光一路口列為首要設置路口，因常有碰撞事故發生，主要因緊鄰成功陸橋導致有大量橋上及橋下車輛匯入，易發生路口側撞及追撞車禍。

交通處會勘後認為，該路口設有橋墩，視線及死角問題，較難以標誌、標線等交通工程手段完全解決，除路口增設停字標誌、警示告示牌及相關標線改善，也建置車輛雷達偵測設備，以偵測幹道車輛並警示支道車輛禮讓的方式，當幹道有車輛通過時，預先以CMS資訊可變式看板顯示警示告警支道車輛注意。