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碧砂食光之旅結合基隆美食與音樂會開賣 8道特色料理

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府11月9日在碧砂漁港舉辦「碧砂食光之旅」，8道料理融合產地的故事，再配上浪漫演奏，即日起開放報名。圖／基隆市政府提供
基隆市政府11月9日在碧砂漁港舉辦「碧砂食光之旅」，8道料理融合產地的故事，再配上浪漫演奏，即日起開放報名。圖／基隆市政府提供

基隆市政府產業發展處為行銷基隆本港海鮮、在地農產特色物產，以戶外餐桌活動，結合在地生態主廚及音樂演唱，提供味覺、聽覺及視覺的饗宴，11月9日在碧砂漁港舉辦「碧砂食光之旅」，每套餐8道特色料理，再配上浪漫演奏，售價每人990元，名額有限，即日起開放報名。

提供的餐點由前菜、湯品、主食到甜點等8道料理，融合產地的故事，可以嘗到金銀雙色的蒸炸劍蝦水餃、雞捲與蛋腸，與作工細膩的套腸；還有基隆味點心拼、盤魚皮鮮蝦海鮮羹搭配紅糟鰻、咖哩炒麵、小卷米線、山藥牛奶埔雞湯、蜂蜜甜柿石花雪酪等。

產業發展處副處長蔡馥嚀說，產地餐桌活動以生態為活動核心價值，邀請基隆八斗邀友善餐廳戴秀珍主廚規畫和菜單設計，八斗邀友善餐廳長年以在地食材及友善餐廳等特色為訴求，以基隆在地特色農漁產作為原料，從品嘗美食為出發點，將生態及友善土地的觀念帶給消費者。

產發處長林鼎超表示，除了以活動推動觀光，吸引遊客前來外，期望將食農及生態等觀念帶給民眾，做為銜接基隆在地的業者共同推廣基隆在地特色的角色，打造更多元化的基隆觀光產業。

活動報名網址：https://reurl.cc/NlKqax，相關內容與報名資訊也可上「潮嚮 ‧ 山海基隆」粉絲專頁查詢。

基隆市政府11月9日在碧砂漁港舉辦「碧砂食光之旅」，8道料理融合產地的故事，再配上浪漫演奏，即日起開放報名。圖／基隆市政府提供
基隆市政府11月9日在碧砂漁港舉辦「碧砂食光之旅」，8道料理融合產地的故事，再配上浪漫演奏，即日起開放報名。圖／基隆市政府提供
基隆市政府11月9日在碧砂漁港舉辦「碧砂食光之旅」，8道料理融合產地的故事，再配上浪漫演奏，即日起開放報名。圖／基隆市政府提供
基隆市政府11月9日在碧砂漁港舉辦「碧砂食光之旅」，8道料理融合產地的故事，再配上浪漫演奏，即日起開放報名。圖／基隆市政府提供
基隆市政府11月9日在碧砂漁港舉辦「碧砂食光之旅」，8道料理融合產地的故事，再配上浪漫演奏，即日起開放報名。圖／基隆市政府提供
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基隆市政府11月9日在碧砂漁港舉辦「碧砂食光之旅」，8道料理融合產地的故事，再配上浪漫演奏，即日起開放報名。圖／基隆市政府提供
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基隆 料理 餐廳

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