振興花蓮再加碼 旅客最多折6千元

0403地震導致花蓮觀光受衝擊，中央推出「振興花蓮自由行補助方案」，但接連的颱風、豪雨讓交通頻頻中斷，至今8億元預算執行不到一半。觀光署表示，為擴大11月花蓮公益演唱會觀光效益，再推花蓮3.0、3.0+住宿加碼，放寬申請獎助次數，到花蓮7天6夜最高補助6000元。

因應五月天等知名藝人11月花蓮公益開唱，觀光署表示，國人於11月1日至月3日期間住宿花蓮，可享有原2.0方案1晚補助最多1000元，10月29日至31日或11月4日至6日間，可再享「第1晚補助最多1000元、住第2晚再補助最多1500元」優惠；公益演唱會後也再加碼3.0+方案，11月7日至30日住宿花蓮可享相同優惠。

觀光署舉例，11月3日至9日至花蓮進行7天6夜旅遊，可參與花蓮2.0、3.0及3.0+方案，最多得使用5次優惠折抵6000元。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，「演唱會帶來的效益雖是及時雨，但整體仍不樂觀」，今年9、10月訂房率平均為16%至21%，11月花蓮公益演唱會期間會場周邊蛋黃區訂房率達8成至8成5，但全縣平均僅5成5至6成，近日加班車、加班飛機消息一出，更出現5至8%的住宿退訂潮；11、12月由於天氣因素，全縣訂房率不到2成，頂多上看2成5至3成。

豐濱鄉公所也搶攻五月天商機，11月1至5日推出月洞遊憩區2人同行1人免費方案，邀民眾聽演唱會，順遊東海岸賞蝠乘船。