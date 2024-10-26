豪雨釀災 基隆出現天坑、宜花多處坍方

潭美颱風外圍環流豪大雨，造成台北、基隆、宜蘭和花蓮等地傳災情，舊蘇花公路段昨落石坍方，考量民生輸運，交通部長陳世凱昨指出，首度啟動蘇花改中仁隧道北上單線雙向輪放疏導；直到舊蘇花5時搶修通車後，蘇花改輪放措施才結束。

連日豪雨，陽明山4校昨天停課，士林區平等里長徐明忠直言，風雨比山陀兒颱風來得大又強，甚至擎天崗整群牛隻順著山徑跑下來，到農園踩得亂七八糟，因連日豪雨，農民尚不知損害多少。北市動保處表示，已聯繫陽管處將牛群引導回棲息地。

基隆暖暖碇內15號公園出現約4公尺長寬、深3公尺大「天坑」，與民宅僅一牆之隔，市府及區公所緊急圍籬阻隔，將覆蓋帆布避免災情擴大，待雨小時搶修。

台9丁線舊蘇花公路和中段，昨天一度因落石阻斷交通。圖／公路局提供

大雨也造成多地交通中斷，花蓮台9丁線舊蘇花公路61.5K和中路段，昨上午10時落石坍方，陳世凱昨視察表示，在兼顧安全與民生疏運的考量下，要求公路局馬上提出疏導措施，同時於特定時段開放機車行駛蘇花改，原本管制禁行的大貨車也開放通行。

花蓮台11線35.3公里處磯崎段昨晨土石坍方，花蓮工務段封閉道路搶修，上午8時暫搶通；原定昨開放的富里鄉崙天便橋河水漫淹，也持續封閉。宜蘭台7線北橫公路百韜橋至牛鬥路段，凌晨5時許93.1K上邊坡約1500立方公尺土石坍滑，道路一度中斷。

太魯閣國家公園接連發生3起山域救援事故，其中1人救下山，待援2人中有1人失溫、肺水腫，情況較嚴重，因天候不佳直升機無法吊掛，消防局集結地面部隊趕往救援，盼盡快接觸傷患。