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防土石流基隆市府硬起來 將對水土保持不佳義務人重罰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天在內部召開防災會議指出，為維護廣大居民的生命財產安全，將針對未遵守法規的水土保持義務人重罰。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑今天在內部召開防災會議指出，為維護廣大居民的生命財產安全，將針對未遵守法規的水土保持義務人重罰。圖／基隆市政府提供

基隆近日頻傳強降雨，多處發生土石流災情，基隆市長謝國樑昨天前往中山區中和路會勘，發現社區內山坡地包括民間私有地。他在內部召開防災會議指出，為維護廣大居民的生命財產安全，將針對未遵守法規的水土保持義務人重罰。

議員施偉政表示，基隆市往中山區中和路，當地一處社區在山陀兒颱風過境時，後方山坡地發生土石坍方，昨天大雨過後，又有雨水沖入民眾家中。

區公所堆置沙包，引導水流並抽水。由於社區內山坡地土地所有權錯綜複雜，謝國樑昨提醒基隆境內山坡地的土地所有權人，不論是公有或私有，水土保持的落實都應受督促，維護廣大居民的生命財產安全。

謝國樑今在內部召開防災會議指出，為維護廣大居民的生命財產安全，將裁罰未遵守法規的水土保持義務人，依水土保持法第33條第1項第1款開罰義務人6到30萬元罰鍰，按次處罰至改正為止；後續改善及追蹤，水土保持義務人應立即實施水土保持處理與維護，包括施作臨時防災設施、植生等，市府會要求限期改正。

謝國樑說，水保是使土地能達到永續利用，而以人為方法或技術，將地面上的水資源或土壤資源予以有效保育的綜合技術。對水土保持漠不關心的結果，易導致在颱風、豪雨之類的天災中，造成山崩、地滑、土石流之類的災難發生，害人又害己。

謝國樑

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