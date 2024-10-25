聽新聞
0:00 / 0:00
國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世 地方不捨
花蓮前縣長王慶豐今天辭世，享耆壽92歲，他是資深國民黨員，曾任總統府國策顧問等要職，兩任花蓮縣長，兒子王廷升也曾任立法委員。花蓮縣黨部表示，對於老縣長辭世非常不捨，會呈報黨中央覆蓋黨旗，但一切還是要尊重家屬意願。
王慶豐曾任花蓮第12屆、13屆縣長，也擔任過花蓮縣議會第5、6、7屆議員，第8、9、10屆議長，還曾任總統府國策顧問，中國國民黨中央黨務顧問，兒子王廷升2010年補選當選第7屆立法委員，2年後順利連任，不過2016年再爭取連任時，敗給民進黨籍的蕭美琴，之後淡出政壇，不過父子倆都是地方知名人物。
今天傳出王慶豐辭世的消息，不少政界人士悼念。國民黨花蓮縣黨部表示，已與王夫人取得聯繫，證實老縣長辭世，家屬正忙著辦後事。老縣長歷任多個要職，也是國民黨大老，辭世讓人不捨，會呈報黨中央，爭取黨旗覆棺的榮典，但一切都會尊重家屬的意願。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言