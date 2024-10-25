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國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

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國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世 地方不捨

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮前縣長王慶豐（左）今天辭世，他是兩屆花蓮縣長，兒子王廷升（右）也曾任兩屆立法委員。本報資料照片
花蓮前縣長王慶豐（左）今天辭世，他是兩屆花蓮縣長，兒子王廷升（右）也曾任兩屆立法委員。本報資料照片

花蓮前縣長王慶豐今天辭世，享耆壽92歲，他是資深國民黨員，曾任總統府國策顧問等要職，兩任花蓮縣長，兒子王廷升也曾任立法委員。花蓮縣黨部表示，對於老縣長辭世非常不捨，會呈報黨中央覆蓋黨旗，但一切還是要尊重家屬意願。

王慶豐曾任花蓮第12屆、13屆縣長，也擔任過花蓮縣議會第5、6、7屆議員，第8、9、10屆議長，還曾任總統府國策顧問，中國國民黨中央黨務顧問，兒子王廷升2010年補選當選第7屆立法委員，2年後順利連任，不過2016年再爭取連任時，敗給民進黨籍的蕭美琴，之後淡出政壇，不過父子倆都是地方知名人物。

今天傳出王慶豐辭世的消息，不少政界人士悼念。國民黨花蓮縣黨部表示，已與王夫人取得聯繫，證實老縣長辭世，家屬正忙著辦後事。老縣長歷任多個要職，也是國民黨大老，辭世讓人不捨，會呈報黨中央，爭取黨旗覆棺的榮典，但一切都會尊重家屬的意願。

國民黨 花蓮

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