國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世 地方不捨

花蓮前縣長王慶豐今天辭世，享耆壽92歲，他是資深國民黨員，曾任總統府國策顧問等要職，兩任花蓮縣長，兒子王廷升也曾任立法委員。花蓮縣黨部表示，對於老縣長辭世非常不捨，會呈報黨中央覆蓋黨旗，但一切還是要尊重家屬意願。

王慶豐曾任花蓮第12屆、13屆縣長，也擔任過花蓮縣議會第5、6、7屆議員，第8、9、10屆議長，還曾任總統府國策顧問，中國國民黨中央黨務顧問，兒子王廷升2010年補選當選第7屆立法委員，2年後順利連任，不過2016年再爭取連任時，敗給民進黨籍的蕭美琴，之後淡出政壇，不過父子倆都是地方知名人物。

今天傳出王慶豐辭世的消息，不少政界人士悼念。國民黨花蓮縣黨部表示，已與王夫人取得聯繫，證實老縣長辭世，家屬正忙著辦後事。老縣長歷任多個要職，也是國民黨大老，辭世讓人不捨，會呈報黨中央，爭取黨旗覆棺的榮典，但一切都會尊重家屬的意願。