池上與韓國禮山郡締結友好城市 促文化農業合作

台東縣池上鄉今天和韓國禮山郡締結友好城市，開啟兩地在文化交流、環境保護以及農業發展上的緊密合作。

台東縣池上鄉舉辦的「第5屆台灣慢城聯盟年會」今天進入第2天會程，吸引國內外慢城成員、專家學者及各界來賓齊聚一堂，共同推動國際慢城運動與永續發展目標（SDGs）的結合。

會議中由外交部NGO國際事務會執行長陳剛毅、台東縣副縣長王志輝、台灣慢城聯盟理事長暨苗栗縣三義鄉長呂明忠、花東縱谷管理處長郭振陵、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷及池上鄉民見證下，池上鄉與禮山郡順利完成了締結儀式，雙方並互相交換紀念品，象徵友好關係正式確立。

池上鄉長林建宏在締結儀式中表示，禮山郡為韓國慢城的領先代表，不僅在推動永續發展與文化保存上成果顯著，禮山郡守崔載求的平易近人領導風格和熱誠態度也贏得了兩地政府及民眾的高度讚賞。

他強調，池上與禮山郡擁有共同的慢城理念，未來雙方將在農業發展、文化交流及環境保護等多項領域展開深入合作，藉此提升國際知名度，並促進地方經濟成長。

崔載求表示，池上地靈人傑，感受到鄉里的熱情與活力，讓人對當地農業及米的文化底蘊有了更深的認識。慢城聯盟各會員國間強烈的向心力，充分體現了池上與禮山之間的熱情交流與相互支援感動。締結姊妹市，將在經濟、歷史、文化上實現更實質的交流，讓慢城聯盟的願景得以成真。

他說，這次締結不僅為兩地的慢城發展注入新動力，亦為未來雙方在農特產品、文化保存及環境保護等領域的合作奠定了堅實基礎。

池上鄉公所表示，今天的年會中除分享台灣各縣市鄉鎮慢城發展成果及舉辦台灣特色小鎮頒獎典禮外，還安排多場精彩表演，為與會者帶來豐富的視覺與文化饗宴。透過這次論壇，池上鄉進一步鞏固了在國際慢城運動中的重要地位，並強化與其他國際慢城成員的合作關係。