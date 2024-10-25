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台東4作品角逐紐倫堡國際發明展 代表團啟程

中央社／ 台東縣25日電

台東公東高工等5所學校組團參加紐倫堡國際發明展，今日啟程，代表團攜帶的4件作品均在去年台東縣青少年創意發明競賽中榮獲特別獎，並已成功申請專利。

代表團出發前，台東縣長饒慶鈴致詞表示，這次參賽是台東縣推動創意教育的重要里程碑，台東縣政府將全力推動創意發明教育的3級銜接計畫，從國小到高中一貫培養學生的創新思維與解決問題能力，讓台東的孩子不僅擁有國際競爭力，更具備實際解決問題的創意。

饒慶鈴表示，德國紐倫堡國際發明展為全球首創，也是全世界歷史最悠久的創意商展，因其評審公正，規模宏大，參展者踴躍，在國際間享有最高權威聲譽，此次國際發明展不僅是台東學生展示創意的舞台，更是與世界各國創新人才交流的寶貴機會，期望參賽學生能在比賽中展現最佳表現，為台東爭光，同時將國際經驗帶回台東，推動縣內創意教育的進一步發展。

國民黨籍立法委員黃建賓與台東市長陳銘風也特地到台東火車站，為團員送行並鼓勵師生。兩人均表示，台東縣在創意發明教育的投入不僅提升了學生的實力，也讓台東的創新成果走向國際。

台東縣政府教育處表示，台東代表團由公東高工、寶桑國中、長濱國中、豐田國中及豐里國小組成，攜帶4件作品競賽。

發明展

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