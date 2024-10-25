基隆大雨不斷！碇內15號公園赫見4公尺長寬「天坑」旁邊就是民宅

受到潭美颱風外圍環流以及東北季風共伴效應影響，基隆市昨晚到今天出現大雨，暖暖昨晚時雨量38毫米，碇內15號公園今天出現約4公尺長寬、深3公尺大坑洞，與民宅只有數公尺之隔。市府及區公所緊急圍籬阻隔，將覆蓋帆布避免災情擴大，待雨較小時再搶修。

暖暖區昨天下午起到晚上，大雨不斷，昨晚時雨量38毫米，不少道路積淹水。碇內15號公園附近居民說，今天上午民眾發現公園有一處陷下去，後來洞愈來愈大，有如天坑。暖暖區公所緊急以圍籬圍起來，避免有人靠近發生危險。

基隆市政府河川水利科人員、暖暖區長陳儒東上午到場勘查，陳儒東說，碇內公園下方有一個碇內大排，目前已經塌陷，之前就有搶救過一次，今天連溝壁都損壞，因雨還在下，目前先鋪蓋帆布不要再擴大，等雨小後市府會搶修，一併處理相關管溝及復原。