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影／舊蘇花落石！蘇花改中仁隧道中午起開放大貨車機車

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台９丁線舊蘇花落石阻路，蘇花改中仁隧道北上線今天中午起輪放疏導，並開放大貨車、機車通行。圖／公路局提供
台９丁線舊蘇花落石阻路，蘇花改中仁隧道北上線今天中午起輪放疏導，並開放大貨車、機車通行。圖／公路局提供

台9丁線舊蘇花公路和中段，今天上午10時發生落石阻斷交通，公路局預計傍晚5時恢復通車。圖／公路局提供
台9丁線舊蘇花公路和中段，今天上午10時發生落石阻斷交通，公路局預計傍晚5時恢復通車。圖／公路局提供
台9丁線舊蘇花公路61.5K和中路段，今天上午10時發生落石坍方，交通中斷，下午近2時搶通，還需鋪設柏油路面，預計傍晚5時恢復通行。公路局緊急宣布，道路阻斷期間，考量民生輸運，中午起蘇花改中仁隧道北上線單線輪放，開放管制外的大貨車及機車通行，蘇花改中仁隧道速限降為50公里。

公路局東區養護工程分局南澳工務段表示，舊蘇花和中路段今天上午10時坍方，大批車輛受阻。因蘇花改中仁隧道南下線正封閉施工，決定中午12時起，北上線單線輪放疏導，針對原本管制禁行的大貨車及機車也開放通行。

南澳工務段表示，疏運期間，小客車、大客車正常行駛台9線蘇花改中仁隧道，也開放一般大貨車行駛，北上進入蘇花改後請行駛右側專用道進入地磅站匯入主線車道，並與前車保持至少150公尺安全距離。

機車必須於特定時間行駛中仁隧道，第一波開放時間為南下12時、北上12時30分，開放時間前30分鐘至集結點等候，和平端在和平火車站前廣場，和仁端在和仁火車站前廣場，由現場人員前導後護進入，逾時不候，下波何時開放將另行宣布。

考量行車安全，疏導期間中仁隧道速限將由原本的每小時60公里，降速為50公里，自行車需以鐵路運送，可至南澳或和平火車站轉乘；載運危險物品車輛需先向起運地或車籍所在地的公路監理機關申請核發臨時通行證。

南澳工務段表示，目前估計下午可以搶通，搶通後即恢復正常交通，疏導期間會依安全或民生考量，調整各車種放行時段，請民眾注意路況訊息。

台9丁線舊蘇花公路和中段，今天上午10時發生落石阻斷交通。圖／翻攝臉書蘇花公路提供路況資訊的朋友
台9丁線舊蘇花公路和中段，今天上午10時發生落石阻斷交通。圖／翻攝臉書蘇花公路提供路況資訊的朋友
台９丁線舊蘇花落石阻路，蘇花改中仁隧道北上線今天中午起輪放疏導，並開放大貨車、機車通行。圖／公路局提供
台９丁線舊蘇花落石阻路，蘇花改中仁隧道北上線今天中午起輪放疏導，並開放大貨車、機車通行。圖／公路局提供

南澳 火車站 蘇花改

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