台東最乾淨鄉鎮 環境清潔競賽池上鄉15連霸

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府辦理「2024年環境清潔競賽」成績出爐，池上鄉再奪冠完成15連霸紀錄。記者尤聰光／攝影
台東縣政府辦理「2024年環境清潔競賽」成績出爐，池上鄉再奪冠完成15連霸紀錄。記者尤聰光／攝影

台東縣政府辦理「2024年環境清潔競賽」成績出爐，池上鄉再奪冠完成15連霸紀錄。環保局表示，池上鄉推觀光過程把整體清潔衛生維持最佳狀態，實屬不易，連外地客都盛讚。鄉長林建宏說，「這都是全鄉民努力的成果」。

環保局表示，池上鄉從道路及巷弄清潔衛生，到住家草坪修剪美觀及水溝排水，甚至公共場所異味產生，幾乎沒有缺失，另在垃圾分類、資源回收、節能減碳及垃圾減量的工作上，公所到鄉民也都落實執行，重點遊客回饋度高。

「2024年環境清潔競賽」評比時間長達1年，全縣16個鄉鎮市分2組受評，由評審小組實際走入村落、社區住家及公共設施場所了解，同時也派出秘密客訪查；逾100項的評比，池上鄉再奪得第一名，連15年奪冠，並接受表揚。

林建宏說，池上鄉得天獨厚的條件，一直以來孕育優質米外，也保有好山好水好空氣，全鄉民至今很努力去維護這個環境，終會被肯定。另鄉民說，誰都不願看到自己生長的家髒亂不堪，空品差、水汙染，池上就沒有這問題。

環保局表示，今年環境清潔競賽，鄉鎮市組第1組第1名池上鄉、第2名東河鄉、 第3名成功鎮、進步獎台東市與卑南鄉；鄉鎮市組第2組：第1名海端鄉、第2名金峰鄉、第3名達仁鄉、進步獎蘭嶼鄉。

台東 環保局

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