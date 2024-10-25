一夜大雨...台11線花蓮磯崎段坍方搶通 水淹崙天便橋暫不開放

受到近日東北季風及颱風外圍環流連續降雨影響，花蓮台11線35.3公里處磯崎段今晨土石坍方，花蓮工務段封閉道路搶修，已在上午8時搶通；原訂今天開放的富里鄉崙天便橋，因大雨造成河水漫淹，公所宣布繼續封閉，暫不開放。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，今天清晨6時，台11線35.3公里處，也就是花蓮縣豐濱鄉磯崎明隧道至砂脈橋路段，因大雨造成上邊坡土石坍滑，坍方土石量約320立公方尺，經封閉管制，並加派人員機關到現場搶通，已在上午8時雙向通車。

富里鄉崙天大橋在前年918地震後受損，正在重建，縣府在秀姑巒溪河床施作便橋供民眾通行，但這個月初山陀兒颱風來襲時，大水沖刷造成路基沖毀，無法通行。