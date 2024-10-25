大雨下…宜蘭北橫公路牛鬥段再坍塌 預計今天中午搶通

宜蘭台7線北橫公路85K到94K百韜橋至牛鬥路段昨天傍晚開始預警性封路，原預計今天上午開放通行，上午5時許93.1K再次發生上邊坡坍塌，約1500立方公尺土石坍滑路邊，中斷道路，公路局機具進場搶修，預計今天中午12時搶通後視情況開放通行。

公路局東區養護工程分局指出，今天上午5時許，台7線93.1K封閉中的牛鬥路段發生上邊坡土石坍塌，坍方量約1500立方公尺，獨立山工務段人員、機具進場，目前仍在搶通中，85K到94K持續封閉，預估中午搶通，待現場邊坡穩定且無落石後再開放通行。

台7線90K英士路段23日晚間9時半許就發生邊坡坍塌，土石量約2000立方公尺，夾雜約200噸巨石，公路局昨下午5時搶通，開放通車1小時，6時起預警性封閉85K到94K百韜橋到牛鬥路段，以防邊坡不穩或夜間視線不佳危及用路人。

東北季風與潭美颱風外圍環流造成連續降雨，宜蘭大同鄉、南澳鄉24小時累積雨量分別為615毫米與614.5毫米，達超大豪雨標準，蘇澳鎮24小時累積雨量350毫米，達大豪雨標準，羅東、壯圍、五結、冬山達豪雨標準，宜蘭、頭城、礁溪、員山、三星達大雨標準。