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影／基隆安樂區一早雨狂下道路積淹水 通勤族冒雨上班
受到潭美颱風外圍環流以及東北季風共伴效應影響，基隆市昨晚大雨，暖暖、七堵區時雨量分別達38毫米、七堵時雨量28.5毫米，今天凌晨暖暖區公所已針對有保全戶的暖東里疏散避難撤離。今天上午6點多，安樂區大雨狂下，基金一路多處道路積淹水，不少通勤族冒雨上班，直說「雨下好大」。
基隆市安樂區今天上午6點多，開車出門上班時民眾發現雨狂下，基金一路、麥金路下起傾盆大雨，駕駛雨刷都開到最大，6點半時，基金一路多處道路渲洩不及開始積淹水，機車涉水而過。
一名通勤上班的市民說，上午安樂區雨超大，道路很多積水，這種天氣要上班，真是挑戰。所幸後來7點多雨勢漸緩，通勤族上班尖峰時段雨就小了，水也漸退。
昨晚基隆大雨下不停，暖暖時雨量破38毫米、七堵時雨量破28.5毫米，自強路等多處道路積淹水嚴重，暖暖區暖東里、碇內里、過港里；七堵區瑪西里、瑪南里等分列紅、黃色土石流警戒區。暖暖區公所今天凌晨已針對有保全戶的暖東里進行疏散避難撤離。
市長謝國樑昨天下午到災害應變中心，要求各關局處、區公所加強防汛準備 ，防止積水及土石流發生；另外他也指示市府相關局處和地方氣象站保持密切聯繫，將根據即時天氣情況即時進行防災準備並提醒市民，務必將受災風險降到最低。
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