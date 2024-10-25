影／基隆安樂區一早雨狂下道路積淹水 通勤族冒雨上班

受到潭美颱風外圍環流以及東北季風共伴效應影響，基隆市昨晚大雨，暖暖、七堵區時雨量分別達38毫米、七堵時雨量28.5毫米，今天凌晨暖暖區公所已針對有保全戶的暖東里疏散避難撤離。今天上午6點多，安樂區大雨狂下，基金一路多處道路積淹水，不少通勤族冒雨上班，直說「雨下好大」。

基隆市安樂區今天上午6點多，開車出門上班時民眾發現雨狂下，基金一路、麥金路下起傾盆大雨，駕駛雨刷都開到最大，6點半時，基金一路多處道路渲洩不及開始積淹水，機車涉水而過。

一名通勤上班的市民說，上午安樂區雨超大，道路很多積水，這種天氣要上班，真是挑戰。所幸後來7點多雨勢漸緩，通勤族上班尖峰時段雨就小了，水也漸退。

昨晚基隆大雨下不停，暖暖時雨量破38毫米、七堵時雨量破28.5毫米，自強路等多處道路積淹水嚴重，暖暖區暖東里、碇內里、過港里；七堵區瑪西里、瑪南里等分列紅、黃色土石流警戒區。暖暖區公所今天凌晨已針對有保全戶的暖東里進行疏散避難撤離。