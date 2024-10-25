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安置震災戶 花蓮將建組合屋

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣政府和紅十字會洽談，由紅會捐贈，在花蓮市美崙地區興建組合屋安置震災戶。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府和紅十字會洽談，由紅會捐贈，在花蓮市美崙地區興建組合屋安置震災戶。記者王燕華／攝影

0403地震震出2千紅、黃單戶，除慈濟援建「大愛屋」，花蓮縣府也獲紅十字會捐建組合屋，另市區「馥邑京華」因震損嚴重，國土管理署委託專家鑑定，建議全拆，縣府估需6千多萬，將向國土署爭取希望中央一併執行。

「大愛屋」上月中旬動土，在花蓮市信義國小旁興建5層樓集合式住宅，共144間住房，預計明年底完成。縣府建設處長鄧子榆昨在議會工作報告時表示，還有5、60戶有安置需求，紅十字會願意捐贈組合屋，正在洽談。

議員關切是否為立委傅崐萁4月訪陸時，大陸國台辦表示要捐的組合屋？鄧子榆說，國台辦要捐的組合屋，評估認為不符需求已回絕；要蓋的組合屋在花蓮市球崙二路，是國產署管理土地，紅十字會願捐贈，但整地興建由縣府執行，還在洽談細節。

震後花蓮有13棟大樓因有倒塌危及公共安全之虞，由縣府強制拆除。花蓮市中和街「馥邑京華」共6棟150戶，2樓以下鋼筋變形、下沉，震損嚴重被貼紅單，縣府委託技師評估，認為僅1棟需要強拆，住戶爭取公費拆除。

鄧子榆表示，已接獲國土署委託全國建築師公會、專業技師做的鑑定報告，因6棟大樓地下室連接，建議全拆，縣府近日會發文向中央爭取經費。

國土署 紅十字會 花蓮

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