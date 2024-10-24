建物災損紅、黃單如何認定執行 基市邀相關單位提建言

今年「0403」花蓮大地震，基隆多處建築受損，近期強降雨引發土石流也危及建築安全，基市府今天邀建築師、土木技師、大地工程技師和結構工程技師代表交流，希望建立更有效益的災害後危險建築物緊急評估作業，保護人命安全，減少災損。

基隆市政府秘書長方定安說，基隆有超過90%是山坡地，地震和颱風都可能危及建築物全安。天災來的時候，民眾都很想知道自己建築物的狀況，市府希望透過相關公會人員專業協助，進行緊急評估，判定建築物的安全，並推動危險建築物重建、改建。

基隆市建築師公會理事長亷貴晶表示，依0403花蓮大地震善後作業來看，建議市府加強現場會勘標準作業流程，並協助建築師、技師進入民區私領域會勘事宜，界定紅、黃單判定程序、現場溝通聯繫、緊急工程及行政處理方式。

建築師陳慶鐘說，災害發生後，建議由里長收集里民意見，提報最嚴重損壞照片供指揮中心初步判定，並進行評估排序及分組。住戶人身安全是評估第一要務，但也要兼顧評估結果對民眾財產的影響，建議中央網路可採兩階段登錄。

社團法人台灣省土木技師公會基隆辦事處長江枝煌認為，北部發生較大災害，台北、新北會比基隆嚴重，屆時基隆可能無法獲得人力支援，基隆在地專業人士應落實責任分區，善盡社會責任。

社團法人中華民國大地工程技師公會理事、基隆市辦公室主任林石源，解說結構體及大地受災程度、墜落物與傾倒物受災程度評估作業方式，建議涉及張貼紅、黃單標誌，要畫定一定範圍限制或禁止人民進入或命其離去。