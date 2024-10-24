基隆太平青鳥書店擴大場域 開箱3樓空間、推「我的夜讀時光」活動

基隆太平青鳥書店今天發表閱讀場域擴大營運成果，將3樓設計成多功能空間，除了是藝術展覽場地，還設有吧台區。開幕展推出以夜讀為核心概念的「我的夜讀時光」品牌活動，希望透過一系列活動，活絡基隆夜間閱讀氛圍。

太平青鳥連續兩年參與基隆市政府「基隆書店及閱讀場域擴大營運及輔導計畫」，今天「開箱」3樓吧台空間，並呈現「我的夜讀時光」亮點及藝術策展成果。

青鳥書店創辦人蔡瑞珊、基隆市文化觀光局長江亭玫和多名藝文團體代表、藝術家出席活動，希望透過擴大書店營運計畫，進一步推動書店與藝術、文化、社會公益的深度連結，藉由社區與藝術家合作，讓太平青鳥書店將成為在地文化與閱讀推廣的核心平台。

太平青鳥表示，3樓空間擁有絕佳的基隆港邊夜景視野，設有吧台區，提供現壓的台灣精釀啤酒品牌「啤酒頭」生啤酒，打造舒適、放鬆，適合閱讀、交流及休憩的多功能空間。3樓空間也將作為藝術展覽場地，現在邀請基隆在地藝術家「甲蟲手繪」與「Sauce Illustration」，展出基隆意象插畫作品，呈現基隆獨特城市魅力。

「我的夜讀時光」品牌活動以身心療癒、童趣手作、音樂饗宴為主軸，透過夜讀體驗活動，讓讀者在輕鬆的氛圍中梳理情緒，沉浸在閱讀的時光，另有親子童繪趣活動，促進親子關係及藝術啟蒙。

蔡瑞珊說，未來會將展出作品做成明信片，並委託藝術家設計創作青鳥郵筒，以後民眾在3樓看完展覽，可以帶明信片到1樓蓋章，並寫給自己一封情書投入郵筒，在某一個時間點寄給自己。她到日本遊玩時，也會特別到寺廟或景點，寄明信片回台灣給自己，現在看到明信片就會勾起當時的回憶。

蔡瑞珊表示，所有來到基隆的遊客，也可以用明信片記下當心的心情，然後寄給自己或寄給別人。太平青鳥未來也會跟郵輪合作，吸引遊客走個15分鐘，來到太平青鳥寫張明信片，寄回他自己遙遠的國度。

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