快訊

「撞庫攻擊」盜高鐵TGo會員點數 駭客與車手頭雙雙聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆港變黃海嚇到在地人？網友挖出舊照片 指大雨後常見

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆山區降雨，土黃色泥水從市區河川灌入基隆港，導致基隆港內港水域變成「黃海」。記者邱瑞杰／攝影
基隆山區降雨，土黃色泥水從市區河川灌入基隆港，導致基隆港內港水域變成「黃海」。記者邱瑞杰／攝影

基隆山區降雨，土黃色泥水從市區河川灌入基隆港，導致基隆港內港水域變成「黃海」。有人在臉書貼文指「在地人驚，第一次見」，有人留言問是幾歲的基隆人？也有人上傳過去變成黃海的照片，指每次颱風下大雨都會這樣。

今天傍晚有媒體發布快訊，標題寫「基隆港慘變整片黃水 當地人嚇喊：第一次見」，也有網友在臉書基隆人社團貼文，「基隆港被泥水染黃 在地人驚：第一次見」，形成話題，不少人留言表達見聞。

留言者中，多數認為基隆港在下大雨時變黃很常見，「我住60幾年了，就是這樣」，也有人上傳2018年9月日基隆港變黃的照片，以及當天的新聞截圖佐證，新聞報導中提及基隆港被山區沖刷下來的泥水染成黃色。

新聞標題「在地人驚，第一次見」，也成為網友留言討論焦點。不少人認為下大雨後常見，用嘲諷的口吻說，「在地人」是「在地上的人」，也有人反問是幾歲的在地人？

基隆港

延伸閱讀

嚴防大雨 金山潭子溪加緊清淤與復建工程

雨區擴大！9縣市豪大雨狂炸持續到明天

雨炸基隆！在地人嘆「根本颱風天」 市府二級防災中心開設因應

大雨來得急 宜蘭冬山、五結低窪道路及橋下涵洞傳淹水急封路

相關新聞

安置震災戶 花蓮將建組合屋

0403地震震出2千紅、黃單戶，除慈濟援建「大愛屋」，花蓮縣府也獲紅十字會捐建組合屋，另市區「馥邑京華」因震損嚴重，國土...

廣角鏡／基隆林開郡洋樓整修 鷹架復古照預告新貌

基隆市「林開郡洋樓」興建於1931年，位在基隆仁二路、愛一路口，早年緊鄰旭川河畔與基隆港相望，地處國際商埠核心位置。建物...

建物災損紅、黃單如何認定執行 基市邀相關單位提建言

今年「0403」花蓮大地震，基隆多處建築受損，近期強降雨引發土石流也危及建築安全，基市府今天邀建築師、土木技師、大地工程...

基隆太平青鳥書店擴大場域 開箱3樓空間、推「我的夜讀時光」活動

基隆太平青鳥書店今天發表閱讀場域擴大營運成果，將3樓設計成多功能空間，除了是藝術展覽場地，還設有吧台區。開幕展推出以夜讀...

基隆港變黃海嚇到在地人？網友挖出舊照片 指大雨後常見

基隆山區降雨，土黃色泥水從市區河川灌入基隆港，導致基隆港內港水域變成「黃海」。有人在臉書貼文指「在地人驚，第一次見」，有...

通車1小時再次預警性封路 宜蘭北橫公路明早視情況開放

宜蘭台7線北橫公路90K英士路段昨晚邊坡坍塌，土石量超過2000立方公尺，公路局封閉85K到90K道路，經過一整天搶修，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。