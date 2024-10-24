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基隆港變黃海嚇到在地人？網友挖出舊照片 指大雨後常見
基隆山區降雨，土黃色泥水從市區河川灌入基隆港，導致基隆港內港水域變成「黃海」。有人在臉書貼文指「在地人驚，第一次見」，有人留言問是幾歲的基隆人？也有人上傳過去變成黃海的照片，指每次颱風下大雨都會這樣。
今天傍晚有媒體發布快訊，標題寫「基隆港慘變整片黃水 當地人嚇喊：第一次見」，也有網友在臉書基隆人社團貼文，「基隆港被泥水染黃 在地人驚：第一次見」，形成話題，不少人留言表達見聞。
留言者中，多數認為基隆港在下大雨時變黃很常見，「我住60幾年了，就是這樣」，也有人上傳2018年9月日基隆港變黃的照片，以及當天的新聞截圖佐證，新聞報導中提及基隆港被山區沖刷下來的泥水染成黃色。
新聞標題「在地人驚，第一次見」，也成為網友留言討論焦點。不少人認為下大雨後常見，用嘲諷的口吻說，「在地人」是「在地上的人」，也有人反問是幾歲的在地人？
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