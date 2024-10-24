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通車1小時再次預警性封路 宜蘭北橫公路明早視情況開放
宜蘭台7線北橫公路90K英士路段昨晚邊坡坍塌，土石量超過2000立方公尺，公路局封閉85K到90K道路，經過一整天搶修，今天下午5時通車，不過僅通1個小時，由於邊坡不穩定且入夜後行車視線不佳，6時起再次預警性封路，明天上午視情況開放。
公路局東區養護工程分局指出，昨晚9時半許台7線90K邊坡坍塌，除了大量土石，還有200噸以上的巨岩夾雜，獨立山工務段積極搶修後，今天下午5時許搶通，採警戒管制通行，並通知棲蘭山莊、武陵農場、富野武陵酒店、梨山賓館等旅宿業者遊覽車配合行駛。
東分局表示，宜蘭山區受到潭美颱風外圍環流和東北季風影響，有局部豪雨或大豪雨，今天午後到明日清晨雨量可能增強，為維護用路人安全，台7線85K到90K百韜橋到牛鬥路段今天下午6時許預警性封路，明天上午7時巡路，若邊坡穩定再開放通行。
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