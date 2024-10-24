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大雨來得急 宜蘭冬山、五結低窪道路及橋下涵洞傳淹水急封路

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜22線溪濱路3段的蘭陽大橋下箱涵，下午4時出現淹水達30公分。圖／讀者提供
宜22線溪濱路3段的蘭陽大橋下箱涵，下午4時出現淹水達30公分。圖／讀者提供

宜蘭下午瞬間豪大雨，水利署針對蘇澳鎮、五結鄉與冬山鄉3鄉鎮發出一級淹水警戒，蘭陽大橋下兩處箱涵，包括宜16線南津路及宜22線溪濱路3段都出現淹水，分別達20公分及30公分；冬山路3段320巷平交道涵洞淹水，宜38線利寶路淹水15公分，都已緊急封路禁止通行。

水利署今天下午3時許，陸續針對蘇澳鎮、五結鄉與冬山鄉發出淹水一級警戒，過去蘇澳站3小時雨量達147毫米，宜蘭畜產站（冬山與五結）3小時雨量達111毫米，提醒民眾如果持續降雨，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

宜蘭雨勢集中在山區，道路或平交道的低窪箱涵地區難以承受瞬間豪大雨，也紛紛傳出嚴重淹水。位於蘭陽大橋下方，宜蘭市宜16線的南津路下午2時左右，地下涵洞淹水一度達20公分；宜22線溪濱路3段的蘭陽大橋下箱涵，下午4時也出現淹水高度30公分。

下午4時30分，位於五結鄉動植物防疫所前通往濱海公路的宜38線利寶路，路面積淹水達15公分，封閉道路；冬山鄉冬山路3段320巷平交道涵洞出現淹水，擺放三角錐管制。

蘇澳鎮部分低窪地區也出現淹水，網友提醒用路人，在這種雨勢下，恐怕地下道都有淹水危機，請繞道行駛，不要冒險。

位於蘭陽大橋下方，宜蘭市宜16線的南津路地下涵洞淹水，一度達20公分，封路禁止通行。圖／讀者提供
位於蘭陽大橋下方，宜蘭市宜16線的南津路地下涵洞淹水，一度達20公分，封路禁止通行。圖／讀者提供
冬山鄉冬山路3段320巷平交道涵洞出現淹水，擺放三角錐管制。圖／讀者提供
冬山鄉冬山路3段320巷平交道涵洞出現淹水，擺放三角錐管制。圖／讀者提供
宜22線溪濱路3段的蘭陽大橋下箱涵，下午4時出現淹水達30公分，目前封路禁止通行。圖／讀者提供
宜22線溪濱路3段的蘭陽大橋下箱涵，下午4時出現淹水達30公分，目前封路禁止通行。圖／讀者提供

宜蘭 涵洞 淹水 蘇澳 雨量

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