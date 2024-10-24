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雨炸基隆！在地人嘆「根本颱風天」 市府二級防災中心開設因應

中央社／ 基隆24日電

東北季風颱風外圍環流影響，基隆市今天下起大雨，經濟部水利署已針對基隆市七堵區發布一級淹水警戒，基隆市政府二級防災中心也已開設因應，呼籲民眾提高警覺防災。

網友上午在臉書Facebook社團「基隆人的日常」發文表示，「今天基隆的天氣，堪比颱風天，甚至更糟糕」。其他網友見狀先後留言「這雨沒在客氣的」「走路過個馬路都很困難」「早上狂風暴雨，根本就是颱風天啦」。

基隆市消防局表示，中央氣象署清晨針對基隆等北部地區發布豪雨特報，並且預估未來24小時會有150到250毫米降雨量，市府已開設二級防災中心因應，因應可能積淹水及山坡地災情發生，呼籲市民提高警覺，注意路上行動安全，山區邊坡慎防土石坍方，低窪區慎防積淹水。

基隆 東北季風 淹水 颱風

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