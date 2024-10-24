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雨勢不斷！蘭陽大橋地下涵洞淹水20公分 緊急封路禁止通行

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
雨下不停，蘭陽大橋地下涵洞一度淹水20公分，民眾貼在「宜蘭知識+」臉書社群，提醒民眾不要經過。圖／翻攝臉書
雨下不停，蘭陽大橋地下涵洞一度淹水20公分，民眾貼在「宜蘭知識+」臉書社群，提醒民眾不要經過。圖／翻攝臉書

潭美颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應宜蘭今天雨勢不斷，蘭陽大橋的宜16線南津路的涵洞由於地勢低窪，下午出現淹水，一度水深達20公分，縣府獲報緊急前往拉起封鎖線，禁止通行，請用路人繞道。

今天北部、東北部有劇烈降雨，中央氣象署今天上午10時發布最新雨量預報，預估今天下午2時到明天下午2時，雙北雨量24小時內可達400毫米，宜蘭山區達到490毫米，台東縣山區則有250毫米。以宜蘭而言，雨勢集中山區，平原地區雖下雨不斷，但並非豪大雨。

不過，今天下午1時30分至2時，蘭陽溪堤防附近一陣大雨，造成蘭陽大橋橋下低窪區涵洞淹水，所幸並無人車受困，當下有熱心民眾把訊息貼在臉書群組，提醒用路人不要經過。網友留言表示，「這種雨勢，恐怕地下道都有淹水危機」，「剛經過好玩，真的在開船」，「車輛還是繞道行駛吧」。

縣府交通處獲報後馬上前往拉起封鎖線，禁止人車經過，等待淹水消退後再解封放行，請民眾雨天出門小心慢行，留意行車道路狀況。

雨勢不斷！蘭陽大橋地下涵洞淹水20公分，縣政府緊急拉起封鎖線，禁止人車通行。圖／民眾提供
雨勢不斷！蘭陽大橋地下涵洞淹水20公分，縣政府緊急拉起封鎖線，禁止人車通行。圖／民眾提供

共伴效應 宜蘭 東北季風 涵洞 淹水 潭美 雨量

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