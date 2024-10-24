國土署鑑定報告出爐...強震成危樓 馥邑京華大樓將全拆

花蓮市「馥邑京華」因4月地震嚴重受損，住戶爭取6棟全部強制拆除，國土管理署委託專家鑑定，建議全拆。縣府估算經費約需6000多萬元，將向國土署爭取，也希望中央一併執行。

強震過後，花蓮有13棟大樓因有倒塌之虞，考量公共安全，由縣府強制拆除。位於花蓮市中和街的「馥邑京華」共6棟150戶，歷經0403、0423兩次地震，2樓以下鋼筋變形，受損相當嚴重，有傾斜、下沉的危險，被貼上紅單。

不過，縣府委託技師評估，認為僅一棟需要強制拆除，其餘5棟若要拆，數千萬元經費須由住戶自行埋單。住戶不滿並積極爭取，行政院允諾由國土署列專案處理。

縣府建設處長鄧子榆今天在議會工作報告時指出，已接獲國土署委託全國建築師公會、專業技師所做的鑑定報告，因6棟大樓地下室連接，專家評估有危險，建議全部拆除。縣議員胡仁順關切，馥邑京華鄰近住宅多，還有加油站，拆除難度、預算都極高，且建設處人力不足，憂心執行會有困難。

鄧子榆表示，縣府還有許多重建工作正在處理，且國土署的專家來鑑定時，確實很專業，因此曾行文國土署，希望由國土署協助後續拆除工作，不過獲函覆要求縣府自拆，經費不足可向中央提報。