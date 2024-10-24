快訊

「撞庫攻擊」盜高鐵TGo會員點數 駭客與車手頭雙雙聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

國土署鑑定報告出爐...強震成危樓 馥邑京華大樓將全拆

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮馥邑京華大樓地震後成危樓被貼紅單，經住戶爭取，國土署列專案協助請來專家鑑定，認為需要全拆。圖／本報資料照片
花蓮馥邑京華大樓地震後成危樓被貼紅單，經住戶爭取，國土署列專案協助請來專家鑑定，認為需要全拆。圖／本報資料照片

花蓮市「馥邑京華」因4月地震嚴重受損，住戶爭取6棟全部強制拆除，國土管理署委託專家鑑定，建議全拆。縣府估算經費約需6000多萬元，將向國土署爭取，也希望中央一併執行。

強震過後，花蓮有13棟大樓因有倒塌之虞，考量公共安全，由縣府強制拆除。位於花蓮市中和街的「馥邑京華」共6棟150戶，歷經0403、0423兩次地震，2樓以下鋼筋變形，受損相當嚴重，有傾斜、下沉的危險，被貼上紅單。

不過，縣府委託技師評估，認為僅一棟需要強制拆除，其餘5棟若要拆，數千萬元經費須由住戶自行埋單。住戶不滿並積極爭取，行政院允諾由國土署列專案處理。

縣府建設處長鄧子榆今天在議會工作報告時指出，已接獲國土署委託全國建築師公會、專業技師所做的鑑定報告，因6棟大樓地下室連接，專家評估有危險，建議全部拆除。縣議員胡仁順關切，馥邑京華鄰近住宅多，還有加油站，拆除難度、預算都極高，且建設處人力不足，憂心執行會有困難。

鄧子榆表示，縣府還有許多重建工作正在處理，且國土署的專家來鑑定時，確實很專業，因此曾行文國土署，希望由國土署協助後續拆除工作，不過獲函覆要求縣府自拆，經費不足可向中央提報。

他表示，馥邑京華六棟全拆約需6000多萬元，這兩天會發文向中央爭取補助，也會再討論如何執行，希望年底前敲定，若還是要縣府執行，會依商定結果盡快擬定拆除工法並排出拆除時間。

花蓮市「馥邑京華」大樓被強震和餘震重創，梁柱受損嚴重，國土署列專案協助請來專家鑑定，認為需要全拆。本報資料照片
花蓮市「馥邑京華」大樓被強震和餘震重創，梁柱受損嚴重，國土署列專案協助請來專家鑑定，認為需要全拆。本報資料照片
花蓮市「馥邑京華」大樓梁柱受損嚴重，國土署列專案協助請來專家鑑定，認為需要全拆。圖／民眾提供
花蓮市「馥邑京華」大樓梁柱受損嚴重，國土署列專案協助請來專家鑑定，認為需要全拆。圖／民眾提供
花蓮市「馥邑京華」大樓被強震和餘震重創，梁柱受損嚴重，國土署列專案協助請來專家鑑定，認為需要全拆。圖／民眾提供
花蓮市「馥邑京華」大樓被強震和餘震重創，梁柱受損嚴重，國土署列專案協助請來專家鑑定，認為需要全拆。圖／民眾提供

住戶 國土署 花蓮

延伸閱讀

不是國台辦捐的 花蓮擬建組合屋安置震災戶

台南市北區區政大樓新建上梁 進度超前可望明年8月完工

台南市北區區政大樓上梁 預定114年8月完工

爆炸聲頻傳！土耳其航太工業公司恐攻3死14傷 樓內人員恐被挾持

相關新聞

安置震災戶 花蓮將建組合屋

0403地震震出2千紅、黃單戶，除慈濟援建「大愛屋」，花蓮縣府也獲紅十字會捐建組合屋，另市區「馥邑京華」因震損嚴重，國土...

廣角鏡／基隆林開郡洋樓整修 鷹架復古照預告新貌

基隆市「林開郡洋樓」興建於1931年，位在基隆仁二路、愛一路口，早年緊鄰旭川河畔與基隆港相望，地處國際商埠核心位置。建物...

建物災損紅、黃單如何認定執行 基市邀相關單位提建言

今年「0403」花蓮大地震，基隆多處建築受損，近期強降雨引發土石流也危及建築安全，基市府今天邀建築師、土木技師、大地工程...

基隆太平青鳥書店擴大場域 開箱3樓空間、推「我的夜讀時光」活動

基隆太平青鳥書店今天發表閱讀場域擴大營運成果，將3樓設計成多功能空間，除了是藝術展覽場地，還設有吧台區。開幕展推出以夜讀...

基隆港變黃海嚇到在地人？網友挖出舊照片 指大雨後常見

基隆山區降雨，土黃色泥水從市區河川灌入基隆港，導致基隆港內港水域變成「黃海」。有人在臉書貼文指「在地人驚，第一次見」，有...

通車1小時再次預警性封路 宜蘭北橫公路明早視情況開放

宜蘭台7線北橫公路90K英士路段昨晚邊坡坍塌，土石量超過2000立方公尺，公路局封閉85K到90K道路，經過一整天搶修，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。